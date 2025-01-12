Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı
Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kanser yer alıyor. İlk üç sırada yer alan kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) sinsice ilerleyerek vücuda yayılıyor. Bu nedenle kolon kanserinde erken tanı diğer kanser türlerinde olduğu gibi hayati önem taşıyor. 3. evre kolon kanseri teşhisi konulan 44 yaşındaki bir kişi erken uyarı işaretlerini açıkladı.
Kanser son derece tehlikeli ve hayati riskleri olan bir hastalık. Kanser riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor.