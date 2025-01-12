Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı

Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kanser yer alıyor. İlk üç sırada yer alan kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) sinsice ilerleyerek vücuda yayılıyor. Bu nedenle kolon kanserinde erken tanı diğer kanser türlerinde olduğu gibi hayati önem taşıyor. 3. evre kolon kanseri teşhisi konulan 44 yaşındaki bir kişi erken uyarı işaretlerini açıkladı.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 1

Kanser son derece tehlikeli ve hayati riskleri olan bir hastalık. Kanser riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 2

Kolon kanseri, bağırsakta gelişen poliplerin zamanla kansere dönüşmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. İlk evrelerde belirti göstermeyebilir, ancak ilerleyen aşamalarda dışkıda kan, karın ağrısı, kilo kaybı ve bağırsak hareketlerinde değişiklikler gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 3

Erken teşhisle cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri sayesinde başarılı sonuçlar alınabilir. Düzenli taramalar ve sağlıklı bir yaşam tarzı, kolon kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Kolon kanseri hakkında bilgi sahibi olmak, hastalığın erken evrede tespit edilmesini sağlar.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 4

Özellikle 50 yaş üstü kişilerde yaygın olan kolon kanseri, iyi huylu polipler olarak başlar ve tespit edilmezse ilerleyebilir.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 5

Bir kurtulan olan Cheryl, şiddetli mide ağrısı, düzensiz bağırsak hareketleri, düşük demir seviyeleri ve göğüs ağrısı gibi erken semptomları vurguluyor. Kontroller yoluyla erken teşhis, etkili tedavi için çok önemlidir.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 6

Kolon kanseri, kolorektal kanser olarak da bilinir, kalın bağırsak ve rektum yakınında gelişir ve çok ciddi bir durumdur. Kolon kanseri, küçük ve iyi huylu polipler olarak başlar ve zamanla kanserli hale gelir.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 7

50 yaş üstü kişilerde yaygındır ve kolon kanseri kurtulanı Cheryl, 3. evre kanser teşhisi konmadan önce görmezden geldiği beş semptomu veya erken belirtisini paylaştı.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 8

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Cheryl, bir kanser savaşçısı olarak yolculuğunun bir videosunu paylaştı ve şimdi TikTok aracılığıyla savunuculuk yapıyor ve farkındalık yaratıyor. Cheryl'e 2012'de 3. evre kolon kanseri teşhisi kondu ve kanserini tespit etmeden önce birden fazla belirti vardı.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 9

Cheryl, vücutta sorunlar varsa mümkün olan en kısa sürede bir kontrol yaptırmanın önemli olduğunu paylaştı. Erken teşhisin anahtar olduğunu ve hatta insanların kanser olduklarını öğrendiklerinde korkmamaları veya gergin olmamaları gerektiğini, çünkü tedavilerin iyileşmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 10

ŞİDDETLİ MİDE AĞRISINI GÖRMEZDEN GELMEYİN

İlk görmezden geldiği semptomun her yemekten sonra yaşadığı şiddetli mide ağrısı olduğunu ve bunun bir gıda alerjisi olduğunu düşündüğünü açıkladı. Yemeğini yedikten sonra sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldığını ve bunun sadece vücudunun dışarıdan gelen yemeği kabul etmemesi olduğunu düşündüğünü ekledi.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 11

Ayrıca bağırsak hareketlerinin engellenmesinin de kanser belirtisi olabileceğini belirtti. Çok ince dışkılama veya ishal ve şiddetli kabızlık, kolon kanserinin altta yatan belirtileridir.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 12

Cheryl, üç ila dört gün boyunca bağırsak hareketi olmadan geçirdiğini ve ardından ishal olduğunu söyledi. Bunun bir sorun olduğunu fark etseydi, kolonoskopi yoluyla doktorların kanser öncesi polipler bulacağını belirtti. Reçetesiz ilaçlara güvenen kişilerin yakında tıbbi tedavi almaları gerektiğini ekledi. Bağırsaktaki kan lekeleri de kolorektal kanser belirtisidir.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 13

DEMİR EKSİKLİĞİ, GÖĞÜSTE AĞRI

Videoda Cheryl, teşhisinden yaklaşık yirmi yıl önce vücudunda düşük demir sorunu yaşadığını ve kansız olduğu ve vücudunda yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığı için asla kan bağışlayamadığını söyledi. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kolon kanseri hastalarında anemi yaklaşık %30 ila %70 oranında görülüyor.

Cheryl'in ayrıca kardiyovasküler sorunları da vardı. Kalp atış hızı aniden yükseliyordu veya göğsünde aşırı ağrı oluyordu. Kalbinin göğsümden fırlayacakmış gibi hissettiğini ve ayağa kalktığında baygınlık hissettiğini açıkladı.
Tümörünün tüm enerjisini nasıl tükettiğini ve kanını nasıl tükettiğini ve sık sık başının dönmesine neden olduğunu söyledi.

Kolon kanseri, ABD'de kanserle ilişkili ikinci önde gelen ölümdür ve Amerikan Kanser Derneği, 2024 yılında yaklaşık 53.000 Amerikalının kolorektal kanser nedeniyle öldüğünü kaydetti.

Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı - 14

KOLON KANSERİ BELİRTİSİ VE TEDAVİSİ

Belirtiler arasında bağırsak hareketlerinde ve alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler, dışkıda mukus veya kan, karın ağrısı, kalıcı gaz, diyet yapmadan önemli kilo kaybı, demir eksikliği ve sürekli mide bulantısı ve kusma hissi yer alır.
Kolon kanseri erken teşhisle tedavi edilebilir ve hayatta kalma şansını artırabilir. Tedavi genellikle tümörü çıkarmak için ameliyat, kemoterapi ve radyasyon tedavisini içerir.

DAHA FAZLA GÖSTER