Kolon kanserinin gizli belirtisiymiş: 3. evre bağırsak kanseri hastası, kanserin erken sinyallerini açıkladı

DEMİR EKSİKLİĞİ, GÖĞÜSTE AĞRI

Videoda Cheryl, teşhisinden yaklaşık yirmi yıl önce vücudunda düşük demir sorunu yaşadığını ve kansız olduğu ve vücudunda yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığı için asla kan bağışlayamadığını söyledi. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kolon kanseri hastalarında anemi yaklaşık %30 ila %70 oranında görülüyor.



Cheryl'in ayrıca kardiyovasküler sorunları da vardı. Kalp atış hızı aniden yükseliyordu veya göğsünde aşırı ağrı oluyordu. Kalbinin göğsümden fırlayacakmış gibi hissettiğini ve ayağa kalktığında baygınlık hissettiğini açıkladı.

Tümörünün tüm enerjisini nasıl tükettiğini ve kanını nasıl tükettiğini ve sık sık başının dönmesine neden olduğunu söyledi.



Kolon kanseri, ABD'de kanserle ilişkili ikinci önde gelen ölümdür ve Amerikan Kanser Derneği, 2024 yılında yaklaşık 53.000 Amerikalının kolorektal kanser nedeniyle öldüğünü kaydetti.



