Komada olduğu iddia edilen Kim Jong'dan yeni görüntü

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Kim Jong'un parti kongresinde yetkililerle bir araya geldiği görüntüler yayınlandı.

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ntv.com.tr - Reuters 26.08.2020 - 12:27

Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yapan Chang Song-min, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürmüştü.

Yetkilerini sağlık sorunları nedeniyle kardeşi Ki Yo-jong'a devrettiği de iddia edilen Kim, parti kongresinde ortaya çıktı.

Delegelerle bir araya gelen Kim Jong, Kuzey Koreli yetkilileri corona virüs salgını ve ülkede etkili olması beklenen Bavi Tayfunu'na karşı alınacak önlemlerle ilgili uyarırken görülüyor.

Kim'in daha önce de öldüğü ya da sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilmiş, ancak Kuzey Kore devlet televizyonu KCNA tarafından Kuzey Kore liderinin görüntüleri yayınlanmıştı.

36 yaşındaki Kim Jong-un, 2011 yılından bu yana ülkeyi yönetiyor.