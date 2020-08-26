Komada olduğu iddia edilen Kim Jong'dan yeni görüntü

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Kim Jong'un parti kongresinde yetkililerle bir araya geldiği görüntüler yayınlandı.

ntv.com.tr - Reuters 26.08.2020 - 12:27

Komada olduğu iddia edilen Kim Jong'dan yeni görüntü - 1
Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yapan Chang Song-min, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürmüştü.
Komada olduğu iddia edilen Kim Jong'dan yeni görüntü - 2
Yetkilerini sağlık sorunları nedeniyle kardeşi Ki Yo-jong'a devrettiği de iddia edilen Kim, parti kongresinde ortaya çıktı.
Komada olduğu iddia edilen Kim Jong'dan yeni görüntü - 3
Delegelerle bir araya gelen Kim Jong, Kuzey Koreli yetkilileri corona virüs salgını ve ülkede etkili olması beklenen Bavi Tayfunu'na karşı alınacak önlemlerle ilgili uyarırken görülüyor.
Komada olduğu iddia edilen Kim Jong'dan yeni görüntü - 4
Kim'in daha önce de öldüğü ya da sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilmiş, ancak Kuzey Kore devlet televizyonu KCNA tarafından Kuzey Kore liderinin görüntüleri yayınlanmıştı.
Komada olduğu iddia edilen Kim Jong'dan yeni görüntü - 5
36 yaşındaki Kim Jong-un, 2011 yılından bu yana ülkeyi yönetiyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER