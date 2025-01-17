Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı?
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Yangınları körükleyen rüzgarlar durulmaya başlarken, alevlerle beraber yayılan komplo teorileriyle de mücadele etmek gerekiyor. Araştırmacılar, binlerce evi yok eden ve insanları öldüren yangınların başlamış olabileceği noktaları didik didik arıyor. Parmaklar kundakçılara, elektrik şirketlerine ve hatta hızla esen Santa Ana rüzgarları karşısında yeniden alevlenmiş olabilecek daha eski bir yangına doğrultuldu. Tüm bu ihtimallerin karşısında endişeli ve perişan Los Angeleslıların merak ettiği tek bir soru var: Bu yangınlar nasıl başladı?
YANGINLAR NASIL BAŞLADI?
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında ölü sayısı 27’ye yükseldi.
26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken, 82 bin kişinin zorunlu tahliye emri, 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu bildirildi.
Endişeli ve perişan Los Angeleslıların merak ettiği tek şey şu: Bu yangınlar nasıl başladı?