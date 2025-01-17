Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı?

YANGINLAR NASIL BAŞLADI?

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında ölü sayısı 27’ye yükseldi.

26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken, 82 bin kişinin zorunlu tahliye emri, 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu bildirildi.

Endişeli ve perişan Los Angeleslıların merak ettiği tek şey şu: Bu yangınlar nasıl başladı?