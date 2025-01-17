Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Yangınları körükleyen rüzgarlar durulmaya başlarken, alevlerle beraber yayılan komplo teorileriyle de mücadele etmek gerekiyor. Araştırmacılar, binlerce evi yok eden ve insanları öldüren yangınların başlamış olabileceği noktaları didik didik arıyor. Parmaklar kundakçılara, elektrik şirketlerine ve hatta hızla esen Santa Ana rüzgarları karşısında yeniden alevlenmiş olabilecek daha eski bir yangına doğrultuldu. Tüm bu ihtimallerin karşısında endişeli ve perişan Los Angeleslıların merak ettiği tek bir soru var: Bu yangınlar nasıl başladı?

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 1

YANGINLAR NASIL BAŞLADI?

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında ölü sayısı 27’ye yükseldi.

26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken, 82 bin kişinin zorunlu tahliye emri, 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu bildirildi.

Endişeli ve perişan Los Angeleslıların merak ettiği tek şey şu: Bu yangınlar nasıl başladı?

DÜNYA HABERLERİ

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 2

YÜRÜYÜŞ ROTASI BAŞLANGIÇ NOKTASI OLABİLİR Mİ?

Los Angeles'taki Temescal Kanyonu'ndan geçen yürüyüş parkuru uzun zamandır yerel halkın en sevdiği yürüyüş rotalarından biri.

Pasifik Palisades'i oluşturan kıvrımlı yollar ve bakımlı evlerin üzerinde yükselen bu patika, küller içinde ve yanmış halde. Bu alanı koruyan polisler burayı "suç mahalli" olarak tanımlıyor.

Araştırmacılar ise bölgedeki birçok evi yok eden ölümcül yangının burada başlamış olabileceğini düşünüyor.

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 3

EKİPLER BÖLGEYİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Şehrin kuzeyinde de benzer bir sahne yaşanıyor. Kuzeyde Altadena topluluğu San Gabriel Dağları'nda çıkan farklı bir yangınla yerle bir oldu.

Her iki bölgedeki araştırmacılar da yürüyüş yollarını tarıyor ve bu yangınların kökenine dair ipucu olabilecek her türlü enkazı inceliyorlar.

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 4

GİZEMİN ÇÖZÜLMESİ BİR YIL SÜREBİLİR

Parmaklar kundakçılara, elektrik şirketlerine ve hatta hızla esen Santa Ana rüzgarları karşısında yeniden alevlenmiş olabilecek birkaç gün önceki yangına doğrultuldu.

Araştırmacılar tüm bu teorileri ve daha fazlasını inceliyor. Ancak bu trajik gizemin çözülmesi muhtemelen bir yıl kadar sürecek.

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 5

HAVAİ FİŞEKLER VE YANGIN KORKUSU

Yılbaşı gecesi bölgede atılan havai fişeklerin, Palisades yangınını tetikleyip tetiklemediği merak konusu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın başladığında mahalle sakinlerinden biri “Aynı nokta!” diye bağırarak, yılbaşında çıkan yangına işaret etti.

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 6

Uzmanlar, Palisades yangını ile yılbaşında çıkan küçük yangının bağlantısını araştırıyor.

Uydu görüntüleri, fotoğraflar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, her iki yangının da Santa Monica Dağları'ndaki Temescal Ridge bölgesinde, popüler bir patika yakınında başladığı belirtiliyor.

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 7

BİR ELEKTRİK DİREĞİ VE BİR TEORİ

ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi.

Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına açıldı.

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 8

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.

Komplo teorileri yayılıyor: Los Angeles'taki yangınlar nasıl başladı? - 9
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