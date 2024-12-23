Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar!

Petrol ve doğalgaz zengini İran, elektrik kriziyle karşı karşıya. Eskiyen alt yapı nedeniyle üretimde büyük sıkıntılar yaşanıyor. okullar uzaktan eğitime geçti, kamu kurumlarının çalışma saatleri kısaltıldı. Fabrikalarda üretim durdu, Tahran'daki caddelerde trafik ışıkları kapatıldı. On milyarlarca dolarlık kayıp oluştuğu belirtiliyor.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 1

Dünyada en fazla petrol ve doğalgaz yatağına sahip ülkelerden biri olan İran, enerji krizi yaşıyor. Ülkede yıllardır süren yaptırımlar, kötü yönetim, eskiyen alt yapı, gereksiz tüketim ve İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik üretimi sekteye uğradı.

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Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 2

Amerikan New York Times gazetesine göre bu nedenle İran yönetimi iki seçenekle karşı karşı kaldı. Ya konutların ısıtılmasında ya da elektrik santrallerine sağlanan doğalgazda kesintiye gidilecekti.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 3

Konutlardaki kısıtlamanın büyük tepkilere yol açacağı endişesiyle elektrik santrallerine sağlanan doğalgazın azaltılmasına karar verildi. Cuma günü itibariyle 17 elektrik santralinde üretim tamamen durdu. geri kalanlarsa kısmı olarak çalışıyor. Bu karar sonrası ülkede elektrik sıkıntısı derinleşti. Önceleri sadece 2 saatle sınırlı olan kesintiler günler hatta haftalara yayılır oldu.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 4

Ülke genelinde üretimin yarı yarıya azaldığı, on milyarlarca dolarlık kayba uğrandığı belirtiliyor. Tüm sektörler elektrik kesintilerinden etkilenirken özellikle en çok zararı küçük ve orta ölçekli fabrikaların gördüğüne dikkat çekiliyor.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 5

Elektrik tarasurrufu sağlanması için kamu kurumların mesainin öğlen 2'de sona ermesi kararlaştırıldı.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 6

Elektrik kesintileri nedeniyle Tahran'daki caddelerde trafik ışıkları da kapatıldı.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 7

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yaşanan kriz nedeniyle halktan özür diledi. Sorunları gelecek yıl çözme vaadinde bulundu. Pezeşkiyan, halktan tasarruf için kaloriferlerini iki derece düşük çalıştırmalarını da istedi.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 8

Ülkede elektrik sıkıntısının İsrail'in geçen şubat iki doğalgaz boru hattını patlatmasıyla arttığı belirtiliyor. Bu saldırının ardından İran'ın stoklarındaki doğalgazı kullanmak zorunda kaldığı söyleniyor.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 9

Amerikan New York Times gazetesi ülkedeki elektrik kesintilerinin, yönetime karşı protesto ve ayaklanmaları tetikleyebileceği endişelerine de yol açtığını yazdı. Gazete dışarda direniş ekseni zayıflayan İran yönetiminin ülke içinde de krizlerle karşı karşıya olduğu değerlendirmesine yer verdi.

Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 10
Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 11
Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar! - 12
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