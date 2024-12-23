Komşuda elektrik krizi: Fabrikalar durdu, trafik ışıklarını bile kapattılar!
Petrol ve doğalgaz zengini İran, elektrik kriziyle karşı karşıya. Eskiyen alt yapı nedeniyle üretimde büyük sıkıntılar yaşanıyor. okullar uzaktan eğitime geçti, kamu kurumlarının çalışma saatleri kısaltıldı. Fabrikalarda üretim durdu, Tahran'daki caddelerde trafik ışıkları kapatıldı. On milyarlarca dolarlık kayıp oluştuğu belirtiliyor.
Dünyada en fazla petrol ve doğalgaz yatağına sahip ülkelerden biri olan İran, enerji krizi yaşıyor. Ülkede yıllardır süren yaptırımlar, kötü yönetim, eskiyen alt yapı, gereksiz tüketim ve İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik üretimi sekteye uğradı.