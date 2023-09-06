Komşuda sağanak sonrası sel
Yunanistan'da etkili olan sağanak sonrası sel ve ani su baskınları meydana geldi. Olaylarda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de sel sularına kapılarak kayboldu Bununla birlikte, ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, maddi hasara neden oldu.
Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.