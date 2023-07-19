Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü
Yunanistan’da birçok noktada 3 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. Yangınlar rüzgarın etkisi ile yayılırken, yüzlerce kişi tahliye edildi. Bölgedeki çok sayıda ev ve otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Lutraki ve Megara bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayılırken, Atina’nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda en az 50 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi.