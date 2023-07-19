Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü

Yunanistan’da birçok noktada 3 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. Yangınlar rüzgarın etkisi ile yayılırken, yüzlerce kişi tahliye edildi. Bölgedeki çok sayıda ev ve otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 1

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Lutraki ve Megara bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayılırken, Atina’nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda en az 50 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 2

Tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı yangınlar nedeniyle Atina yakınlarındaki petrol rafinerisinin korunmasına yönelik bazı otoyollar kapatıldı.

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 3

YENİ YANGINLARIN ÇIKMA RİSKİ YÜKSEK

Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 4

Sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma zirve yapması bekleniyor.

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 5

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, yangınların gidişatı hakkında bilgi almak üzere bugün Ulusal Sivil Koruma Operasyonları ve Kriz Yönetimi Koordinasyon Merkezine gitmesi bekleniyor.

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 6

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 7

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB), orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldığı bildirilmişti.

Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 8
Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 9
Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 10
Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 11
Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 12
Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 13
Komşudaki yangın kontrol altına alınamıyor: Çok sayıda yerleşim yeri zarar gördü - 14
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