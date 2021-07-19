Kömür süsü verilen 41,4 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

ntv.com.tr 19.07.2021 - 10:00
İrlandalı ve Hollandalı polisler tarafından yapılan ortak bir uyuşturucu operasyonunda kömür süsü verilen 41,4 milyon dolar değerinde kokain ele geçirildi. Yapılan basın açıklamasında uyuşturucunun, Güney Amerika'dan Hollanda'nın Rotterdam limanına gelen iki nakliye konteynerinde bulunduğu belirtildi.
Diğer taraftan yetkililer, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 41,4 milyon dolara kadar çıkabileceğini açıkladı. Ayrıca, İrlanda Garda Ulusal Uyuşturucu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından devam eden soruşturmanın bir parçası olan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve pek çok tutuklamanın gerçekleşeceği duyuruldu.