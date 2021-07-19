Kömür süsü verilen 41,4 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

İrlandalı ve Hollandalı polisler tarafından yapılan ortak bir uyuşturucu operasyonunda kömür süsü verilen 41,4 milyon dolar değerinde kokain ele geçirildi. Yapılan basın açıklamasında uyuşturucunun, Güney Amerika'dan Hollanda'nın Rotterdam limanına gelen iki nakliye konteynerinde bulunduğu belirtildi.

2 BİN TORBA "KÖMÜR" GELMİŞ GİBİ Yetkililer, önce konteynerlerin içinde 2 bin torba kömür bulduklarını duyurdu. Ancak, bir röntgen tarayıcısı ve polis gözetleme köpeklerinin kullanılması sayesinde, kömürlerin aslında kokain olduğu tespit edildi.

Diğer taraftan yetkililer, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 41,4 milyon dolara kadar çıkabileceğini açıkladı. Ayrıca, İrlanda Garda Ulusal Uyuşturucu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından devam eden soruşturmanın bir parçası olan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve pek çok tutuklamanın gerçekleşeceği duyuruldu.

Komiser Yardımcısı John O'Driscoll, "Bu, Garda Síochána'nın İrlanda'ya kokain ve diğer uyuşturucuların ithalatına karıştığından şüphelenilen organize suç gruplarını dağıtma çabasında önemli bir gelişmedir" dedi. O'Driscoll ayrıca, operasyonun "önemli uluslararası boyutunu" ve "Avrupa ve daha uzaklardaki kolluk kuvvetleri topluluğu içinde işbirliğinin önemini" vurguladı.