Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi bugün başlıyor. Ancak kongrenin yapılacağı Chicago kenti Filistin yanlısı protesto gösterilerine sahne oluyor. Protestocular, "Gazze'deki soykırıma şimdi son verin, Gazze'yi destekliyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı slogan atıldı. Bugün, Demokrat Parti Kongresi sırasında 40 bin göstericinin toplanması bekleniyor. Bu sayının 100 bine kadar çıkabileceği de tahmin ediliyor. Kongre'de Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bugün, Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'in ise perşembe konuşma yapması bekleniyor.