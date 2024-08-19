Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi bugün başlıyor. Ancak kongrenin yapılacağı Chicago kenti Filistin yanlısı protesto gösterilerine sahne oluyor.

Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir - 1

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Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir - 2

Protestocular, "Gazze'deki soykırıma şimdi son verin, Gazze'yi destekliyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir - 3

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı slogan atıldı.

Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir - 4

Bugün, Demokrat Parti Kongresi sırasında 40 bin göstericinin toplanması bekleniyor.

Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir - 5

Bu sayının 100 bine kadar çıkabileceği de tahmin ediliyor.

Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir - 6

Kongre'de Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bugün, Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'in ise perşembe konuşma yapması bekleniyor.

Kongre öncesi Filistin protestosu: 100 bin kişi toplanabilir - 7
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