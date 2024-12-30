Kontrol, sansür ve ceza: Esad'ın gölgesinde gazeteci olmak
İç savaşla boğuşan Suriye'de son 13 yıldır özgür gazetecilik diye bir kavram kalmamıştı. Haber ajansları, Esad rejiminin propaganda çabalarının ön saflarını süslüyordu. Rejim düşmeden günler önce haber ajanslarında Suriye'de her şeyin yolunda olduğu iddia ediliyordu. Haber merkezindeki yıllarca süren kontrol ve sansür, gazetecilerin gerçeği yazmalarını engelledi. Neredeyse tüm gazetecilerin gözaltına alınma hikayeleri vardı. Yıllarca süren baskılara rağmen gazeteciler Esad rejiminin devrilmesinden iki gün sonra işe geri döndüler.
REJİMİN PROPAGANDA KOLU
İç savaşla boğuşan Suriye'de son 13 yıldır gazetecilerin özgürce haber yapmasına izin verilmiyordu, çünkü haber ajansları Esad rejiminin propaganda çabalarının ön saflarında yer alıyordu.
8 Aralık'ta Esad'ın devrilmesinden bu yana güncellenmeyen Sana ana sayfası, Esad rejiminin yayınladığı son başlığı manşetinde tutuyordu.
Birkaç saat önce Moskova'ya kaçan devrik lider için, "Başkan Esad işini, ulusal ve anayasal görevlerini üstleniyor" başlıklı bir haber yayınlanmıştı.