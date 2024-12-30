Kontrol, sansür ve ceza: Esad'ın gölgesinde gazeteci olmak

"KİMİN MUHBİR OLDUĞUNU BİLEMİYORDUK"

Gazetecilerin rejimin çizgisine aykırı hiçbir şey yazmamasını sağlamak için Suriye istihbarat ajanları, muhabirleri gözlemlemek üzere ofise muhbirler yerleştirdi.

Suriyeli gazetecilerden biri, "Aramızda meslektaşları hakkında rapor yazanın kim olduğunu bilmiyordunuz. İşe ne zaman geldiğinizi, ne zaman çıktığınızı, tuvalette ne kadar zaman geçirdiğinizi bildiriyorlardı." diye konuştu.