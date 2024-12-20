Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer?
En uzun gece, Kuzey Yarımküre’de kış gündönümünde gerçekleşir. Kuzey Yarım Küre’de aralık ayında gerçekleşen kış gün dönümünün gündüz süresinin en kısa, gece süresinin en uzun gün olduğu düşünülür. Bu tarih, astronomik olarak önemli olduğu kadar, kültürel ve mitolojik anlamlarla da zenginleşmiştir. Peki, en uzun gece ne zaman gerçekleşir? En uzun gece kaç saat sürer?
21 Aralık, hem astronomik hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahip bir tarihtir. Bu tarih, özellikle Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü olarak bilinir ve çeşitli toplumlarda mevsimsel değişikliklerin, mitolojik inançların ve kültürel kutlamaların temelini oluşturur.