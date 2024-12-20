Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer?

21 Aralık, hem astronomik hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahip bir tarihtir. Bu tarih, özellikle Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü olarak bilinir ve çeşitli toplumlarda mevsimsel değişikliklerin, mitolojik inançların ve kültürel kutlamaların temelini oluşturur.



