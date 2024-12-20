Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer?

En uzun gece, Kuzey Yarımküre’de kış gündönümünde gerçekleşir. Kuzey Yarım Küre’de aralık ayında gerçekleşen kış gün dönümünün gündüz süresinin en kısa, gece süresinin en uzun gün olduğu düşünülür. Bu tarih, astronomik olarak önemli olduğu kadar, kültürel ve mitolojik anlamlarla da zenginleşmiştir. Peki, en uzun gece ne zaman gerçekleşir? En uzun gece kaç saat sürer?

Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 1

21 Aralık, hem astronomik hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahip bir tarihtir. Bu tarih, özellikle Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü olarak bilinir ve çeşitli toplumlarda mevsimsel değişikliklerin, mitolojik inançların ve kültürel kutlamaların temelini oluşturur.

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Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 2

En uzun gece, yılın 21 Aralık Kış Gündönümü'nde gerçekleşen ve gecenin gündüzden daha uzun sürdüğü bir astronomik olaydır. Bu, Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gündüzüne ve en uzun gecesine işaret eder.

Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 3

EN UZUN GECEDE NELER OLUR?

Dünya’nın eğik ekseni nedeniyle Güneş ışınları 21 Aralık’ta Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir.

Bu durumda, Kuzey Yarımküre daha az Güneş ışığı alır, böylece gündüzler kısalır, geceler uzar.

Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 4

EN UZUN GECE KAÇ SAAT?

En uzun gece süresi, bulunduğunuz enlem ve konuma göre değişir. 21 Aralık Kış Gündönümü'nde Kuzey Yarımküre'deki yerleşim yerlerinde gece süresi, ekvatordan kutuplara doğru uzadıkça artar.

Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 5

Gece süresi, ekvatordan kutuplara doğru 12 saatten 24 saate kadar değişir.

Ekvator: Gece ve gündüz 12 saat eşittir.

Türkiye: Ortalama gece süresi 14-16 saat arasında değişir.

Kuzey Kutup Dairesi: 24 saatlik karanlık yaşanır (kutup gecesi).

Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 6

21 ARALIK'IN TARİHLSEL VE KÜLTÜREL ANLAMI

Eski uygarlıklar, kış gündönümünü yeniden doğuş ve umudun dönüşü olarak kutladılar.

Şeb-i Yelda (İran):

Pers kültüründe, 21 Aralık "Yelda Gecesi" olarak bilinir ve ışığın karanlığa karşı zaferi kutlanır.
Aileler toplanarak şiirler okur, meyve ve tatlılar yerler.


Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 7

Yule (Pagan Kutlaması):

Avrupa Paganları, doğanın döngüsünü kutlayan Yule Bayramı düzenler. Bu kutlama, günümüzdeki Noel geleneklerinin kökenlerinden biri olarak kabul edilir.

Konumunuza göre gece süresi değişiyor: En uzun gece ne zaman? En uzun gece kaç saat sürer? - 8

Modern Anlamı:

21 Aralık, doğanın döngüsünü, yeni başlangıçları ve hayatın sürekli yenilenmesini sembolize eden bir tarih olarak hala birçok kültürde önemini korur.

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