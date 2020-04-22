“Köpekler 6 haftalık eğitimle corona virüs hastalarını yarım saniyede tespit edebilir”

SEMPTOMLARI OLMAYAN İNSANLARI KOKULARINDAN TESPİT EDECEKLER

Guest, havaalanlarında köpeklerinin nasıl Covid-19 testi yapacağını ise şu şekilde açıkladı: “Corona virüse birkaç önce yakalan ya ateş ve öksürük gibi belirtileri olmayan insanlar havalimanlarına girüş yaptığında belirlenmesi kolay olmuyor. Ancak, bir köpek yarım saniyede kimin hasta olduğunu çözebilir. Havalimanındaki köpekler sırasıyla herkesi koklayacak ve hangisinin teste ihtiyacı olduğunu belirleyecek. Böylece, İngiltere'de virüsün daha fazla yayılması önlenerek şüpheli kişiler doğrudan izolasyon bölgelerine gönderilecek.”