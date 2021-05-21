Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor

335 KİŞİDEN NUMUNE TOPLANDI

Bununla birlikte, bilim insanları yapılan çalışma kapsamında Paris'teki test merkezlerinde 6 ile 76 yaşları arasındaki 335 kişiden koltuk altlarının altına iki dakika bastırılan pamuklu pedler de dahil olmak üzere çeşitli numuneler topladı. Pedler daha sonra kavanozlara kapatıldı ve denemede kullanılan dokuz köpeğe koklatıldı.Köpeklerin bakıcıları, hangi örneklerin pozitif olduğunu önceden bilmiyordu.