Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor

Fransa’da Ulusal Veterinerlik Okulu ve Necker-Cochin Hayvan Hastanesi tarafından yapılan yeni çalışmada havalimanları da dahil olmak üzere kalabalık yerlerde kitlesel virüs taraması için yaygın olarak kullanılan köpeklerin corona virüsün varlığını yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiğini gösterdi. Çalışma, aynı zamanda köpeklerin negatif örnekleri belirlemede de yüzde 91 oranında başarılı olduğu ortaya koydu.

ntv.com.tr - AFP 21.05.2021 - 11:54

Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 1

HIZLI TESTLERDEN ÇOK DAHA DOĞRU TESPİT YAPTILAR

Bilim insanları köpeklerin, toplu alanlarda hızlı sonuç almak için kullanılan yanal akış testlerinden (LFT) büyük ölçüde daha başarılı olduğunu söyledi. 64 çalışmanın yakın tarihli bir incelemesi, LFT'lerin semptomları olan virüsle enfekte olmuş kişilerin ortalama yüzde 72'sini ve semptomları olmayan kişilerin ise yüzde 58'ini doğru şekilde tanımladığını buldu.

Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 2

Çalışmanın yazarlarından Profesör Jean-Marc Tréluyer, “Bu sonuçlar, köpeklerin Covid-19'un koku alma kapasitesinin bilimsel olarak doğrulanmasıdır. Bunlar,neredeyse  bir PCR testiyle karşılaştırılabilir mükemmel sonuçlar” dedi. Ancak, Tréluyer, köpeklerin LFT testlerinden önemli ölçüde daha güvenilir olan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinin yerini almayacağını söyledi.

Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 3

Tréluyer, "Köpekler, tam bir viral testten geçmesi gereken kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilirler ve köpeklerin tepkisi çok hızlı olduğu için havaalanları, tren istasyonları ve konser salonları gibi yerlerde toplu testleri kolaylaştırabilirler" dedi.

Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 4

335 KİŞİDEN NUMUNE TOPLANDI

Bununla birlikte, bilim insanları yapılan çalışma kapsamında Paris'teki test merkezlerinde 6  ile 76 yaşları arasındaki 335 kişiden koltuk altlarının altına iki dakika bastırılan pamuklu pedler de dahil olmak üzere çeşitli numuneler topladı. Pedler daha sonra kavanozlara kapatıldı ve denemede kullanılan dokuz köpeğe koklatıldı.Köpeklerin bakıcıları, hangi örneklerin pozitif olduğunu önceden bilmiyordu.

Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 5

NEGATİF KİŞİLERİ TESPİT ETMEDE YÜZDE 91 BAŞARI

Köpekler, PCR testi daha sonra pozitif çıkan 109 kişinin yüzde  97'sini ve PCR testi negatif olanların yüzde 91'ini tespit etti.

Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 6
Öte yandan Avustralya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki araştırmacılar, Covid-19i tespit etmek için köpeklerle deneyler yaparken, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirlikleri geçen yıl Helsinki ve Dubai uluslararası havaalanlarında koklayıcı köpekler kullanılmaya başladı.
Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 7
Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 8
Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 9
Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ediyor - 10

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