Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi

TAKIM RUHU VE ÖZEL BİR BAĞ

Charlie’nin takım arkadaşı olan 4 yaşındaki sarı Labrador Rosie de dört farklı kategoride yarıştı. Sahibi Steve Drottar, Santa Cruz’daki evlerinde haftada 4-5 gün birlikte sörf yaptıklarını belirterek, “Köpeğinizle birlikte bir şey başarmak, sadece yürüyüşe çıkmaktan çok daha özel bir bağ kurmanızı sağlıyor” dedi.

Rosie’nin her sörf seansından sonra daha mutlu olduğunu ve “teşekkür eder gibi” davrandığını ifade etti.