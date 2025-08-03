Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi
Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pacifica State Beach'te gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, insan ve hayvan arasındaki dostluğu dalgalarla birleştirdi.
KÖPEKLER BİRBİRİNE MEYDAN OKUDU
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Pacifica Eyalet Plajı’nda gerçekleştirilen yarışmaya yaklaşık 15 ila 20 köpek katılırken, binlerce izleyici sahilde toplanarak ilginç mücadelelere tanıklık etti.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı