Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi

Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pacifica State Beach'te gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, insan ve hayvan arasındaki dostluğu dalgalarla birleştirdi.

Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi - 1

KÖPEKLER BİRBİRİNE MEYDAN OKUDU

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Pacifica Eyalet Plajı’nda gerçekleştirilen yarışmaya yaklaşık 15 ila 20 köpek katılırken, binlerce izleyici sahilde toplanarak ilginç mücadelelere tanıklık etti.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

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Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi - 2

SÖRF TAHTASIYLA SUYA KOŞUYOR

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri, 10 yaşındaki sarı Labrador Charlie oldu.

Sahipleri sohbet etmek istediklerinde tahtasını gizlemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, Charlie’nin sörf tutkusuna dikkat çekti.

Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi - 3

"RÜYA TAKIMI" YARIŞTI

Kendi Instagram sayfası da bulunan Charlie, “ekstra büyük” tekli sörf kategorisinde yarıştı ve iki diğer köpekle birlikte tandem sörf gösterisi de sundu.

“Rüya Takımı” olarak adlandırılan ekip, seyircilerden büyük alkış aldı.

Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi - 4

"ÖDÜL MAMASI OLMADAN TUTKUYLA SÖRF YAPIYOR"

Charlie’nin sahibi Jeff Nieboer, dalga yakalama anlarını şöyle anlattı: “Uygun bir dalga geldiğinde tahtayı çevirip ‘hazır ol’ diyorum. Charlie eğilip dalgayı yakalıyor, hatta tahtayı vücudunu eğerek yönlendirebiliyor.”

Charlie'nin ödül mamasına ihtiyaç duymadan tamamen tutkuyla sörf yaptığı vurgulandı.

Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi - 5

TAKIM RUHU VE ÖZEL BİR BAĞ

Charlie’nin takım arkadaşı olan 4 yaşındaki sarı Labrador Rosie de dört farklı kategoride yarıştı. Sahibi Steve Drottar, Santa Cruz’daki evlerinde haftada 4-5 gün birlikte sörf yaptıklarını belirterek, “Köpeğinizle birlikte bir şey başarmak, sadece yürüyüşe çıkmaktan çok daha özel bir bağ kurmanızı sağlıyor” dedi.

Rosie’nin her sörf seansından sonra daha mutlu olduğunu ve “teşekkür eder gibi” davrandığını ifade etti.

Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi - 6

MADALYA VE ALKIŞLA ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Yarışma sonunda köpekler madalya ve bolca alkışla ödüllendirilirken, sahildeki kalabalık gün boyu süren gösterilerin keyfini çıkardı.

Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, bu yıl da insan ve hayvan arasındaki dostluğu dalgalarla birleştirdi.

Köpekler dalgalara meydan okudu, binlerce kişi izledi - 7
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