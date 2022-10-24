Kopya çekmeyi engelleyen başlıklar sosyal medyanın gündemine oturdu

Mandane-Ortiz’in açıklamasına göre, öğrencilerin bazıları etrafta buldukları herhangi bir hurdayla "sadece beş dakika" içinde karmaşık başlıklar geliştirdi. Diğerleri ise görevi özeti yerine getirmek için şapka, kask veya Cadılar Bayramı maskeleri taktı.