Kore yarımadasında tansiyon yüksek

Kore yarımadasında bugünlerde düzenlenen askeri tatbikatlar ve füze denemeleri nedeniyle tansiyon yüksek. Kuzey Kore'nin 2017'den beri ilk kez nükleer bomba denemesine hazırlandığı belirtiliyor. ABD, Güney Kore ve Japonya "benzeri görülmemiş" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

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Güney Kore, ABD askerlerinin de dahil olduğu tatbikatlarını sürdürüyor. Amfıbik zırhlı araçlarla denizde tatbikat yapıldı. Zırhlı araçlara savaş gemileri destek verdi.

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12 gün sürecek tatbikatların bir bölümünde amfıbik zırhlı araçlar kullanıldı.

Güney Koreli yetkililer, geniş çaplı tatbikatların Kuzey Kore tehditlerine karşı bir gereklilik olduğunu söylüyor.

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Kuzey Kore ise bu tatbikatlara tepkili. Bu tepkisini topçu ateşi açarak ve balistik füze denemeleri yaparak gösteriyor.

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Kuzey Kore bu yılın başından beri 20'den fazla balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Denediği füzelerden biri Japonya üzerinden geçerek okyanusa düştü.

Kuzey Kore geçen hafta da yüzlerce top atışı gerçekleştirdi.

Kore yarımadasında tansiyon yüksek - 5

Pyongyang'ın nükleer bomba denemesine hazırlandığı yönünde de haberler var.

Kuzey Kore'nin, 2017'den beri ilk kez nükleer deneme gerçekleştireceğine dikkat çekiliyor.

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ABD, Japonya ve  Güney Kore, Kuzey Kore'nin yedinci nükleer bomba denemesine  "benzeri görülmemiş" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Ancak ABD'nin ellindeki seçeneklerin sınırlı olduğuna dikkat çekiliyor.

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Çin ve Rusya daha önce BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore aleyhine kararlar alınmasını veto etmişti.

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