Körfez Akıntısı felaketi kapıda: Milyarlarca kişi tehlikede (AMOC nedir?)

AMOC NEDİR?

Atlantik Meridyonel Devir Dolaşımı (AMOC), Kuzey Atlantik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deniz akıntısı döngüsüdür. Bu devir dolaşımı, sıcak ve tuzlu suyun yüzeyden Kuzey Atlantik'e doğru taşınmasını ve daha soğuk, daha yoğun ve daha tuzlu suyun derinlere batmasıyla tamamlanır. Daha sonra bu soğuk su, Güney Atlantik'e ve daha sonra diğer okyanus bölgelerine doğru derin su akıntıları şeklinde geri döner.

AMOC, dünya çapındaki iklim sistemlerine etki eden önemli bir deniz akıntısıdır ve Kuzey Atlantik bölgesindeki iklimi etkiler. Bu devir dolaşımı, kuzeydeki ılıman iklimin ve Atlantik kıyılarında nispeten yumuşak sıcaklıkların korunmasına katkı sağlar. Aynı zamanda, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın iklimini etkileyerek önemli derecede nem ve ısı transferine yol açar.

Son çalışma da dahil olmak üzere, son yıllarda yapılan araştırmalar, küresel ısınma nedeniyle AMOC'un yavaşlamakta olduğu ve hatta potansiyel olarak istikrarsızlaşabileceği yönünde endişeler olduğunu göstermiştir. Bu tür bir yavaşlama, bölgedeki hava ve deniz sıcaklıklarında, hava koşullarında ve deniz seviyesinde değişikliklere yol açabilir ve bu da dünya genelinde iklim değişikliği etkilerini artırabilir. Ancak, konuyla ilgili çalışmalar hala devam ediyor ve daha fazla veri ve araştırma bu endişelerin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.