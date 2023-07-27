Körfez Akıntısı felaketi kapıda: Milyarlarca kişi tehlikede (AMOC nedir?)
Yeni bir çalışma, küresel ısınma nedeniyle, sıcak okyanus akıntılarından oluşan ve Körfez Akıntısı olarak bilinen Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) sisteminin 2025 gibi erken bir tarihte çökebileceği uyarısında bulundu. Araştırmacılar Atlantik okyanusundaki akıntıları yönlendiren ve Batı Avrupa'nın hava durumunu belirleyen sistemin sona ermesinin milyarca insan için yıkıcı etkilere yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.
Danimarka’da yer alan Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Peter Ditlevsen, Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu’nun (AMOC) 2025 yılında sona erebileceğini ortaya koyan bir çalışma yayınladı.