Körfez ülkeleri ne yapacak? Savaş sonrası üç olası senaryo

"UMUT VERİCİ İŞBİRLİĞİ"

Bu senaryolardan birincisi "Umut Verici Bir İşbirliği." Buna göre Körfez ülkeleri, savunma sanayilerini birleştiriyor. Analize göre ; Bahreyn’den Katar’a kadar tüm Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin İran füzelerine hedef olması, "entegre bir hava savunma sistemi"ni zorunlu kılıyor.

Sadece silah almak değil, üretmek de gündemde. Rapora göre Ukrayna ile dronsavar teknolojisi üzerine yapılacak iş birliği ve bölgede üretilecek füze savunma sistemleri, ABD’ye olan savunma bağımlılığını azaltabilir. Ekonomik tarafta ise Hürmüz boğazı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapımını üstleneceği boru hatları ile bypass edilebilir. Tüm bölgeyi birbirine bağlayacak "Körfez Demiryolu" projesinde yol alınması da körfezi bambaşka bir rotaya sokabilir.