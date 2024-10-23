Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı

New York'taki Beşinci Cadde'de bir klinikte plastik cerrah olarak görev yapan 40 yaşındaki Ammar Mahmoud'un, 25 yaşındaki manken Maya Willow Sias'ı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Maya Willow'un ifadeleri arasında; Mahmoud'un genç modeli ''seks kölesi'' yaptığı ve şiddet uyguladığı iddiaları yer aldı.