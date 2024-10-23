Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı
25 yaşındaki ABD'li model Maya Willow Sias, plastik cerrah olan eski sevgilisi tarafından önce şiddet gördü, sonra tecavüze uğradı. ABD basınını sallayan olayda, genç modeli dövdüğü iddia edilen doktor, suçlamaları reddetti.
New York'taki Beşinci Cadde'de bir klinikte plastik cerrah olarak görev yapan 40 yaşındaki Ammar Mahmoud'un, 25 yaşındaki manken Maya Willow Sias'ı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Maya Willow'un ifadeleri arasında; Mahmoud'un genç modeli ''seks kölesi'' yaptığı ve şiddet uyguladığı iddiaları yer aldı.