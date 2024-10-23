Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı

25 yaşındaki ABD'li model Maya Willow Sias, plastik cerrah olan eski sevgilisi tarafından önce şiddet gördü, sonra tecavüze uğradı. ABD basınını sallayan olayda, genç modeli dövdüğü iddia edilen doktor, suçlamaları reddetti.

Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı - 1

New York'taki Beşinci Cadde'de bir klinikte plastik cerrah olarak görev yapan 40 yaşındaki Ammar Mahmoud'un, 25 yaşındaki manken Maya Willow Sias'ı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Maya Willow'un ifadeleri arasında; Mahmoud'un genç modeli ''seks kölesi'' yaptığı ve şiddet uyguladığı iddiaları yer aldı.

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Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı - 2

Salı günü görülen davada konuşan Sias, 40 yaşındaki doktorun kendisini öldüresiye dövdüğünü ve aldığı darbe sonucunda göz çukurunun zedelendiğini öne sürdü.

Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı - 3

Dava dilekçesinde, Mahmoud'un Sias'ı dövdükten sonra kendi kliniğine götürdüğü ve gözlerindeki darp izini yok edebilmek için anestezi olmadan dolgu enjekte ettiği iddiaları yer aldı.

Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı - 4

Sosyetik doktorun uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu iddia eden Sias, Mahmoud'un eski eşine de şiddet uyguladığını ve eski eşin, Mahmoud'a dava açtığını belirtti.

Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı - 5

Kendisine yapılanları fotoğraflarla belgeleyen genç model, Mahmoud'un bir dönem kendisini zorla üçlü ilişkiye sokmak istediğini de sözlerine ekledi.

Korkunç olay! Genç model, plastik cerrah tarafından önce dövüldü sonra tecavüze uğradı: Beni kölesi yapmıştı - 6

New York Post'a konuşan Dr. Ammar Mahmoud, genç modeli dövdüğü ve istismar ettiği yönündeki tüm suçlamaları reddetti.

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