Korkutan yükseliş: Avrupa'nın "kadın cinayeti" haritası
Polis istatistikleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan raporlar, Avrupa’da kadın cinayetlerinin 2024 yılında da artış eğilimini koruduğunu ortaya koydu. Ülkelerin yayınladığı raporlar, korkutucu tırmanışı bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre Almanya'da 2024 yılında neredeyse her gün bir kadın öldürüldü. Fransa'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde 900’den fazla kadın hayatını kaybetti. Birçok ülkede 2024 yılına ilişkin veriler henüz yayınlanmazken, gayriresmi verilere göre 2023 yılında İspanya’da 80, Avusturya’da 23, Çekya’da 21, Yunanistan’da 13, İrlanda’da 9 ve Hırvatistan’da 6 kadın cinayeti yaşandı.
KADIN İÇİN EN TEHLİKELİ YER EVİ
Dünya genelinde kadına yönelik şiddet devam ederken, Avrupa’da da kadına yönelik şiddet oranının yüksek olması dikkat çekiyor.
Polis istatistikleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan raporlar, Avrupa’da kadın cinayetlerinin 2024 yılında da artış eğilimini koruduğunu ortaya koydu.
Üstelik kadın cinayetine kurban gidenlerin büyük bir kısmı yakın aile üyeleri veya partnerleri tarafından öldürülüyor.