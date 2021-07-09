Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil

ntv.com.tr 09.07.2021 - 11:41
Çin'deki yetkililer, vahşi doğadaki popülasyonlarının bin 800'e ulaşmasının ardından, artık dev pandaların nesli tükenmekte olan türler arasında olmadığını duyurdu. Ancak, hala savunmasız türler arasında yer alıyorlar.
Dev pandalar, Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016'da dev pandaları "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkararak "zarar görebilir tür" kategorisine almıştı. Karar Çinli yetkililer tarafından, panda nüfusunun iyileştirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atacağı endişesiyle tepkiyle karşılanmıştı.
Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, yeni sınıflandırmayı beş yılın ardından kabul etti. Doğa ve Ekoloji Koruma Dairesi başkanı Cui Shuhong, düzenlediği basın toplantısında, sonucun Çin’in yoğun çabalarını yansıttığını söyledi.
Çin, vahşi doğada dev panda popülasyonunun büyümesine yardımcı olmak için hayvanların yaşam alanlarını genişletti. Ardından, dev pandaların yeterli yiyeceğe sahip olmasını sağlamak için bambu ormanları oluşturdu.
Hükümet, ayrıca dev pandaları korumaya milyarlarca dolar yatırım yaptı.
Öte yandan, Çin aralarında Almanya, İngiltere, Danimarka ve Rusya gibi ülkelerin de yer aldığı, dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçelerine diplomasi amacıyla onlarca panda gönderdi.
Ancak, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, daha iyi orman korumasının panda sayılarının artmasına yardımcı olmasına rağmen, küresel ısınmanın hayvanların doğal bambu yaşam alanlarını tehdit ettiği konusunda uyardı.