Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil

Çinli yetkililer, dev pandaların artık nesli tükenmekte olan türler altında sınıflandırılmadığını duyurdu. Ancak, vahşi doğada sayıları bin 800'e ulaşan dev pandalar hala "zarar görebilir türler” kategorisinde bulunuyor. Uzmanlar, doğal yaşam alanlarının genişletilmesi de dahil olmak üzere uzun vadeli koruma çabalarıyla hayvanı kurtarmayı başardıklarını söyledi. Öte yandan, küresel ısınma nedeniyle, dev panda nüfusunun gelecek 80 yıl içinde yüzde 35 oranında azalacağını ön görülüyor.

ntv.com.tr 09.07.2021 - 11:41

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 1

VAHŞİ DOĞADAKİ SAYILARI BİN 800'E ULAŞTI

Çin'deki yetkililer, vahşi doğadaki popülasyonlarının bin 800'e ulaşmasının ardından, artık dev pandaların nesli tükenmekte olan türler arasında olmadığını duyurdu. Ancak, hala savunmasız türler arasında yer alıyorlar.

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 2

ÇİN DAHA ÖNCE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dev pandalar, Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016'da dev pandaları "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkararak "zarar görebilir tür" kategorisine almıştı. Karar Çinli yetkililer tarafından, panda nüfusunun iyileştirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atacağı endişesiyle tepkiyle karşılanmıştı. 

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 3

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, yeni sınıflandırmayı beş yılın ardından kabul etti.  Doğa ve Ekoloji Koruma Dairesi başkanı Cui Shuhong, düzenlediği basın toplantısında, sonucun Çin’in yoğun çabalarını yansıttığını söyledi. 

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 4

ÇİN HÜKÜMETİ MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Çin, vahşi doğada dev panda popülasyonunun büyümesine yardımcı olmak için hayvanların yaşam alanlarını genişletti. Ardından, dev pandaların yeterli yiyeceğe sahip olmasını sağlamak için bambu ormanları oluşturdu.

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 5

Hükümet, ayrıca dev pandaları korumaya milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 6

DİPLOMASİ AMAÇLI KULLANILDILAR

Öte yandan, Çin aralarında Almanya, İngiltere, Danimarka ve Rusya gibi ülkelerin de yer aldığı, dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçelerine diplomasi amacıyla onlarca panda gönderdi.

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 7

Ancak, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, daha iyi orman korumasının panda sayılarının artmasına yardımcı olmasına rağmen, küresel ısınmanın hayvanların doğal bambu yaşam alanlarını tehdit ettiği konusunda uyardı.

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 8

GELECEK 80 YIL İÇİNDE YÜZDE 35 AZALMALARI BEKLENİYOR

Bilim insanları iyleştirme çabalarına rağmen, dev panda nüfusunun gelecek 80 yıl içinde yüzde 35 oranında azalacağını tahmin ediyor.
Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 9
Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 10
Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil - 11

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