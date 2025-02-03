Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu! Moskova'da bombalı suikast

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada meydana gelen patlamada Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan'ın öldüğü bildirdi. Rus medyasına göre bomba, Kremlin'den sadece 12 kilometre uzaklıkta Moskova Nehri kıyısındaki “Scarlet Sails” kompleksinin lobisine korumalarıyla birlikte giren bir adam tarafından patlatıldı.

Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu! Moskova'da bombalı suikast - 1

Rus devlet haber ajansı TASS'ın acil servislere dayandırdığı haberine göre, Moskova'nın kuzeybatısında bir konutta patlama meydana geldi.

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın doğusundan üst düzey bir Rus yanlısı paramiliter lider olan Armen Sarkisyan,  patlamada ağır yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybetti.

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Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu! Moskova'da bombalı suikast - 2

KORUMALARIYLA GİRDİ

Rus medyasına göre bomba, Kremlin'den sadece 12 kilometre uzaklıkta Moskova Nehri kıyısındaki “Scarlet Sails” kompleksinin lobisine korumalarıyla birlikte giren bir adam tarafından patlatıldı.

Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu! Moskova'da bombalı suikast - 3

RUS SAVAŞÇI ÖLDÜ

Devlet haber ajansı TASS, emniyet güçlerinin patlamayı bir “suikast” olarak nitelendirdiğini aktardı. Hedefin kim olduğu hemen belli değildi, ancak ajans yaralılar arasında ölen adamın korumalarının da bulunduğunu söyledi. 

Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu! Moskova'da bombalı suikast - 4

LOBİDE BÜYÜK HASAR

Rusya'nın güvenlik servislerinde bağlantıları olan bir Telegram kanalı olan Baza, binanın lobisinde büyük hasar olduğunu gösteren bir video yayınladı.

Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu! Moskova'da bombalı suikast - 5

Aralık ayında Ukrayna, Moskova'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada Rus General Igor Kirillov'un öldürülmesini üstlenmişti.

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