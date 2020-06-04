'Koruyucu Melekler' ABD'de yağmalara karşı nöbette
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda yaşanan yağmalama olaylarına karşı New York'ta "Koruyucu Melekler” (Guardian Angels) adında gönüllü bir grup mağazalar önünde nöbet tutmaya başladı.
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