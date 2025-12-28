Kosova, erken seçim için sandık başında

Ülkeyi 2021'den bu yana yöneten Kurti, seçim faaliyetlerini ekonomik istikrar vaadi üzerine kuruyor. AFP'ye verdiği mülakatta Kurti, bu kez siyasi tıkanıklığı önlemek için partisinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alacağına dair güvenini dile getirdi.

Kendi görev süresi boyunca kaydedilen yüzde 4'lük ekonomik büyüme oranını başarılı yönetiminin kanıtı olarak gösteren Kurti, destek turlarındaki son hamlesinde emeklilere ve küçük çocuklu ailelere yıl sonuna kadar 100 avro ödeme yapılacağını duyurdu.

Ancak rakipleri bu adımları "seçim yolsuzluğu" olarak nitelendirerek eleştirdi. Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Demokratik Birliği (LDK), hükümeti fiyatlardaki yüzde 40'lık artış ve hızla yükselen elektrik maliyetleri karşısında başarısız olmakla suçladı.

Kurti'nin en büyük rakibi olarak öne çıkan PDK lideri ve eski maliye bakanı Bedri Hamza, liberal ekonomik politikalara ve daha güçlü bir özel sektöre yönelme sözü verdi.

Hamza, mevcut yönetimin maaş ve emekli aylıklarını sabit bıraktığını, "enflasyonun reel gelirleri eritip yok ettiğini" savundu.