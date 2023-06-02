Kosova için diplomasi trafiği

Başbakan Albin Kurti, kararından geri dönmeyeceğini açıkladı.



Bölgede çatışmalar yatışmış olsa da gergin bekleyiş var. Hem Sırpların hem Arnavutların protestoları sürüyor. NATO, bölgedeki barış gücü askerlerinin sayısını artırdı. Barış gücü askerleri tel örgülerle çevrili belediye binalarının önünde nöbet tutuyor.