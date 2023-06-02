Kosova için diplomasi trafiği

Avrupa Birliği, Kosova'daki tansiyonu düşürmek için devreye girdi. Sırbistan ve Kosova liderleri, Moldova'da bir araya geldi.
Kosova’nın kuzeyindeki Sırp bölgesinde, Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesiyle gerilim çatışmaya dönüşmüştü. Bölgede yaşayan Sırplarla, NATO Barış Gücü Askerleri arasında çatışma çıkmış, 30 asker ve 52 protestocu yaralanmıştı.
Gerilim, Moldova'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde gündeme geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz devreye girdi.
Avrupalı liderler, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vuçiç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ayrı ayrı görüştü.
Vuçiç ve Osmani, Avrupa'nın devreye girmesiyle aynı masada buluştu. Josep Borrell, görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı bir paylaşımla duyurdu.
Avrupa Birliği, Kosova'daki yerel seçimlerin yenilenmesini ve önceki seçimi boykot eden Kosovalı Sırpların da katılımının sağlanmasını istedi.
AB'nin talepleri arasında, Sırp Çoğunluklu Belediyeler Birliği'nin kurulması için çalışmaların başlatılması da var.
Borrell, "Bu şartların sağlanmaması, ilişkilerimizde ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadesini kullandı.
Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 2'de kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu iddia ediyor.
Kosovalı yetkililer ise seçilen Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması konusunda ısrarcı.
Başbakan Albin Kurti, kararından geri dönmeyeceğini açıkladı.
Bölgede çatışmalar yatışmış olsa da gergin bekleyiş var. Hem Sırpların hem Arnavutların protestoları sürüyor. NATO, bölgedeki barış gücü askerlerinin sayısını artırdı. Barış gücü askerleri tel örgülerle çevrili belediye binalarının önünde nöbet tutuyor.