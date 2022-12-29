Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı

Zveçan Belediyesine bağlı Rudar’da bulunan barikatlar, maskeli kişilerce yerlerinden hareket ettirildi.
10 Aralık’tan itibaren hareket etmeden duran barikatları oluşturan araçlardan bazılarının çalışmadığı gözlendi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.
Vucic, dün gece yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki tüm barikatların kaldırılmasının 48 saati bulabileceğini bildirmişti.