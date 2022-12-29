Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün barikatların kaldırılmasına yönelik yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı.

Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 1

Zveçan Belediyesine bağlı Rudar’da bulunan barikatlar, maskeli kişilerce yerlerinden hareket ettirildi.

Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 2

10 Aralık’tan itibaren hareket etmeden duran barikatları oluşturan araçlardan bazılarının çalışmadığı gözlendi.

Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 3

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 4

Vucic, dün gece yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki tüm barikatların kaldırılmasının 48 saati bulabileceğini bildirmişti.

Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 5
Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 6
Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 7
Kosova-Sırbistan arasında tansiyon düşüyor: Barikatların kaldırılmasına başlandı - 8

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