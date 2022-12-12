Kosova'da endişe yaratan gerilim

Kosova yönetimi, ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgedeki polis sayısını artırmıştı. Cumartesi gecesi devriye gezen polislere ateş açıldı. Polisler karşılık verdi.



Kosova'daki Avrupa Birliği misyonuna ait araca da el bombası atıldı. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.