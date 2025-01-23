"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi

"BİR KİŞİ BİLE KALIRSA BAŞARIZLIK KABUL EDİLİR"

AFP haber ajansına konuşan Chatham House'da Ortadoğu uzmanı olan Yossi Mekelberg, “Kendinize (bir hedef olarak) tamamen ortadan kaldırmayı koyduğunuzda, eğer bir kişi bile ayakta kalırsa bu başarısızlık olarak kabul edilebilir” dedi.

Bu durum, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Filistinli grubu yok etme sözü veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için bir sorun teşkil edebilir.

Mekelberg, “Böyle bir örgütün dayanabileceği en şiddetli bombardıman altındaydılar ve hala oradalar, hala üye topluyorlar” dedi.