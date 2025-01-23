"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi

İsrail’in Gazze’de bıraktığı yıkım kıyamet sahnelerini andırsa da Netanyahu, geçen 15 ayda Hamas’ı "tamamen ortadan kaldırma" hedefine ulaşamadı. 3 İsrailli kadın rehinenin Kızıl Haç’a teslim edildiği anlarda üniformalı Hamas güçleri, bir kez daha “Buradayız” mesajı verdi. Ortadoğu uzmanları, “İsrail'in bir köstebek oyununda sıkışıp kaldığını” anlattı.

"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi - 1

Tüm dünya geçen pazar günü Hamas'ın üç İsrailli rehineyi Kızıl Haç'a teslim edişini izlerken, Gazze Şehri'nin hınca hınç dolu meydanında üniformalı Hamas savaşçıları ortaya çıktı.

Ertesi gün Hamas'ın bölgeden sorumlu içişleri bakan yardımcısı Gazze’deydi ve Gazzelilerin “bir zafer anı yaşadığını” ilan etti.

Hamas sokaklara geri dönerken, İsrail güçleri de bölgenin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekiliyordu.

İsrail, 15 aylık savaşta Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Hamas’ı tamamen ortadan kaldırma” hedefine ulaşamadı.

DÜNYA HABERLERİ

"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi - 2

"BİR KİŞİ BİLE KALIRSA BAŞARIZLIK KABUL EDİLİR"

AFP haber ajansına konuşan Chatham House'da Ortadoğu uzmanı olan Yossi Mekelberg, “Kendinize (bir hedef olarak) tamamen ortadan kaldırmayı koyduğunuzda, eğer bir kişi bile ayakta kalırsa bu başarısızlık olarak kabul edilebilir” dedi.

Bu durum, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Filistinli grubu yok etme sözü veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için bir sorun teşkil edebilir.

Mekelberg, “Böyle bir örgütün dayanabileceği en şiddetli bombardıman altındaydılar ve hala oradalar, hala üye topluyorlar” dedi.

"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi - 3

“BANDANALARI VE MASKELERİYLE ORADALAR”

İsrail, İsmail Haniye ve halefi Yahya Sinvar da dahil olmak üzere Hamas’ın birçok üst düzey liderini öldürdü. İsrail Genelkurmay Başkanı salı günü yaptığı açıklamada yaklaşık 20 bin Hamas mensubunun öldürüldüğünü öne sürdü.

Mekelberg, Hamas'ın genel durumunu değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyledi ve ağır kayıplar verdiğini kabul etti, ancak “Televizyonunuzda, bandanaları ve tüm maskeleriyle hala orada olduklarını görüyorsunuz” diye ekledi.

"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi - 4

MEMURLAR, POLİS VE BAKANLAR HEDEFTE

AFP’ye konuşan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Muhammad Shehada, İsrail'in Hamas'ın yönetim kabiliyetini ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak özellikle devlet memurları, polis ve bakanları hedef aldığını söyledi.

Shehada, “Bu yetkililerin ve güçlerin varlığını sürdürmesi, saldırıya rağmen operasyonel olmaya devam ettiklerini gösteren bir meydan okuma sembolüdür” dedi.

"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi - 5

HAMAS DİRENİŞTEN DÖNMEYECEK

Hamas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Gazze, büyük halkı ve direnciyle, işgalin yıktıklarını yeniden inşa etmek için yeniden ayağa kalkacak ve işgal yenilgiye uğratılana kadar kararlılık yolunda ilerlemeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Ateşkes henüz başlangıç aşamasında ve Gazze Şeridi ile Hamas'ın geleceğine ilişkin pek çok soru işareti var. Netanyahu, Ramallah merkezli Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde hiçbir rolü olmadığında defalarca ısrar etti.

Güvenlik danışmanlık şirketi Le Beck'in Ortadoğu analisti Michael Horowitz, “Bu sadece güvenlik odaklı vizyon, İsrail'in bir köstebek oyununda sıkışıp kaldığı anlamına geliyor” dedi.

"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi - 6

Hamas tarafından yönetilen bölgedeki sağlık bakanlığına göre 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 47 bin 100 Filistinli öldürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER