"Köstebek oyunu"nda sıkışıp kaldı: İsrail, Hamas'ı yok edemedi
İsrail’in Gazze’de bıraktığı yıkım kıyamet sahnelerini andırsa da Netanyahu, geçen 15 ayda Hamas’ı "tamamen ortadan kaldırma" hedefine ulaşamadı. 3 İsrailli kadın rehinenin Kızıl Haç’a teslim edildiği anlarda üniformalı Hamas güçleri, bir kez daha “Buradayız” mesajı verdi. Ortadoğu uzmanları, “İsrail'in bir köstebek oyununda sıkışıp kaldığını” anlattı.
Tüm dünya geçen pazar günü Hamas'ın üç İsrailli rehineyi Kızıl Haç'a teslim edişini izlerken, Gazze Şehri'nin hınca hınç dolu meydanında üniformalı Hamas savaşçıları ortaya çıktı.
Ertesi gün Hamas'ın bölgeden sorumlu içişleri bakan yardımcısı Gazze’deydi ve Gazzelilerin “bir zafer anı yaşadığını” ilan etti.
Hamas sokaklara geri dönerken, İsrail güçleri de bölgenin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekiliyordu.
İsrail, 15 aylık savaşta Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Hamas’ı tamamen ortadan kaldırma” hedefine ulaşamadı.