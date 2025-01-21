"Kovuldunuz!": Trump, göreve gelir gelmez Beyaz Saray çalışanlarını gönderdi!

Donald Trump, Biden yönetiminin mirasını ortadan kaldırmak için hiç vakit kaybetmedi ve halefinin atadığı 1000’den fazla kişiyi tespit edip görevden alma sözü verdi. Trump, sosyal medyadan "Kovuldunuz" yazdı.

"Kovuldunuz!": Trump, göreve gelir gelmez Beyaz Saray çalışanlarını gönderdi! - 1

47’inci ABD Başkanı Tump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden “Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma vizyonuyla uyumlu olmayan” 4 yetkilinin görevden alındığını duyurdu. 

Trump, paylaşımında “Kovuldunuz!” diye yazdı.

DÜNYA HABERLERİ

"Kovuldunuz!": Trump, göreve gelir gelmez Beyaz Saray çalışanlarını gönderdi! - 2

Cumhuriyetçi Başkan, Jose Andres'i Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden, Mark Milley'i Ulusal Altyapı Danışma Konseyi'nden, Brian Hook'u Wilson Center for Scholars'tan ve Keisha Lance Bottoms'ı  İhracat Konseyi'nden çıkardığını söyledi.  

"Kovuldunuz!": Trump, göreve gelir gelmez Beyaz Saray çalışanlarını gönderdi! - 3

Trump, aralarında şiddet suçlarından hüküm giyenlerin de bulunduğu 1600 6 Ocak isyancısı için af çıkardı ve dört yıl önce Kongre Binası'nı basan 14 kişinin cezasını hafifletti.

Ayrıca ABD'yi Paris iklim anlaşmasından ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekmek, TikTok yasağını ertelemek, federal çalışanların evden çalışmasını durdurmak ve hükümet “sansürünü” sona erdirmek için bir dizi icra emri imzaladı.

"Kovuldunuz!": Trump, göreve gelir gelmez Beyaz Saray çalışanlarını gönderdi! - 4
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