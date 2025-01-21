"Kovuldunuz!": Trump, göreve gelir gelmez Beyaz Saray çalışanlarını gönderdi!

Trump, aralarında şiddet suçlarından hüküm giyenlerin de bulunduğu 1600 6 Ocak isyancısı için af çıkardı ve dört yıl önce Kongre Binası'nı basan 14 kişinin cezasını hafifletti.

Ayrıca ABD'yi Paris iklim anlaşmasından ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekmek, TikTok yasağını ertelemek, federal çalışanların evden çalışmasını durdurmak ve hükümet “sansürünü” sona erdirmek için bir dizi icra emri imzaladı.