"Kovuldunuz!": Trump, göreve gelir gelmez Beyaz Saray çalışanlarını gönderdi!
Donald Trump, Biden yönetiminin mirasını ortadan kaldırmak için hiç vakit kaybetmedi ve halefinin atadığı 1000’den fazla kişiyi tespit edip görevden alma sözü verdi. Trump, sosyal medyadan "Kovuldunuz" yazdı.
47’inci ABD Başkanı Tump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden “Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma vizyonuyla uyumlu olmayan” 4 yetkilinin görevden alındığını duyurdu.
Trump, paylaşımında “Kovuldunuz!” diye yazdı.