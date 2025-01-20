“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor?

Ukraynalı askerler, Rus ordusu saflarında savaşa dahil olan Kuzeey Kore birlikleri ile karşılaşma anlarını anlattı. Öldürülen Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlar, birliklerin ağır kayıplar verseler de yüksek motivasyonlu, organize, iyi eğitimli ve Rus piyadelerinden daha iyi donanımlı olduklarına dair bir resim çiziyor.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 1

“Direnmek nafile.” “Teslim olun.” “Etrafınız sarıldı.”

Bu ifadeler, Ukraynalı askerlerin bu ay ölen bir Kuzey Koreli askerin üzerinden çıkardıkları yıpranmış bir kâğıt parçasının üzerine kaba Rusça çevirileriyle birlikte Korece olarak basılmıştı.

Kağıtlar, Rusya'nın yeni müttefiklerini cephede saldırıları sırasında Ukraynalı esirleri almaya nasıl hazırladığına dair dikkate değer bir fikir veriyor.

Ukraynalı askerler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın son küresel tırmanışında, son haftalarda mevzilerine saldıran binlerce Kuzey Koreli askeri daha iyi anlamak için bu tür belgeleri ve savaş alanından kurtardıkları diğer eşyaları kullanıyorlar.

DÜNYA HABERLERİ

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 2

"RUSLAR KUZEYLİLERE HAVA ATMAYA ÇALIŞTI"

Bu belgeler ve Ukraynalı askerlerin Kuzey Kore güçleriyle karşılaşmalarına ilişkin anlattıkları, Kuzey Kore birliklerinin, ağır kayıplar verseler de yüksek motivasyonlu, organize, iyi eğitimli ve Rus piyadelerinden daha iyi donanımlı olduklarına dair bir resim çiziyor.

Amerikan The Washington Post’a konuşan Ukrayna özel kuvvetler birlikleri, Kim'e atfedilen el yazması yeni yıl mektuplarının yanı sıra son haftalarda ölen Kuzey Koreli askerlerden alınan vücut zırhı, ekipman, ilk yardım kitleri, askeri kimlikler, bir kürek, Ukrayna yapımı bir bıçak ve iki modern Rus saldırı tüfeği ile birlikte 23 Korece ve Rusça ifadenin listesini gösterdi.

Ukrayna 8. Özel Harekat Kuvvetleri Alayı 1. Tabur üyesi 31 yaşındaki Vlad, Rusya'nın müttefiklerini savaşa hazırlarken “misafir için en iyisi” zihniyetini izlediğini söyledi.

Vlad, “Rusların donanımı çok daha zayıftı. Ruslar Kuzey Korelilere hava atmaya çalıştılar” dedi.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 3

"RUSLAR YARALARINI SARIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu ay yaptığı açıklamada son haftalarda 4 bin kadar Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını ve sadece iki kişinin sağ ele geçirildiğini söyledi. Her iki kişi de yaralı olarak Kiev'de gözetim altına alındı ve Zelenski, yaralıların sorgulanmakta ve tedavi edilmekte olduğunu söyledi.

Kuzey Kore saldırıları şu ana kadar Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde, Ukrayna birliklerinin geçen yılın ağustos ayından bu yana kontrol ettiği küçük bir bölgede sınırlı kaldı.

Ukraynalı birlikler, haftalar süren aralıksız saldırıların ardından son günlerde Kuzey Kore birliklerinin, Rus saldırıları devam ederken bile savaş alanında neredeyse hiç görünmediğini söylüyor.

Geçen ay Kuzey Kore birlikleriyle sekiz saat süren bir çatışmaya giren özel kuvvetler taburundaki bir başka asker olan 25 yaşındaki Vitalii, “Yaralarını sarıyorlar” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un mesajlarını içeren el yazısıyla yazılmış iki sayfa 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini taşıyor.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 4

"VATANSEVERLİĞİN PAHA BİÇİLMEZ DUYGUSU"

Mesajlardan birinde “Anavatandan çok uzakta, yürek parçalayıcı fedakârlıklar ve pahalı savaş zaferlerinin sevinçlerini, birçok asil savaş deneyimini, gerçek yoldaşlık ve vatanseverliğin paha biçilmez duygusunu yaşadınız” deniyordu.

Mektupta ayrıca şu ifadeler yer alıyordu: “Adanmışlığınız ve yorulmak bilmeyen çabalarınız için minnettarlığımı ifade edecek ve sizi cesaretlendirecek kelimeleri nasıl bulacağımı bile bilmiyorum. Sizi gerçekten özlüyorum yoldaşlar.”

Geçtiğimiz hafta bir askerde bulunan ayrı bir küçük kitapçık, vatansever Kuzey Kore şarkılarının el yazısıyla yazılmış sözleriyle doluydu. Sözlerden birinde "Kaderim her zaman anavatanla paylaşılır" yazıyordu.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 5

"RUSLARDAN DAHA MOTİVELER"

Askerlerin görev sırasında ceplerinde bu mesajları taşımaları, Ukraynalı askerlere, çoğunlukla yüksek maaşlar karşılığında sözleşmeli olarak savaşan Rus askerlerinden çok daha ideolojik olarak motive olduklarını düşündürdü.

Kuzey Kore birlikleri geçen ay ilk kez savaş alanına çıktığında, Ukraynalı askerler büyük gruplar halinde nasıl hareket ettikleri ve Ukraynalı insansız hava araçlarından saklanmaya bile çalışmadıkları karşısında şaşkına dönmüştü. Birçoğu bu ilk dalgalarda kolayca öldürüldü, ancak Ukraynalılar, sonraki çatışmalarda yeni gelenlerin savaşa hazır, fiziksel olarak formda ve yetenekli nişancılar olduğunu kanıtladıklarını söyledi.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 6

GÖRSEL TEMAS KURDULAR

Aralık ayının ortalarında Vitalii ve taburundan sekiz asker, iki görevle Kursk'a gönderildi: birincisi, ağaç hattı boyunca Ukrayna mevzilerinin kontrolünü sağlamak; diğeri ise bir Kuzey Koreliyi esir almaktı.

İçeri giren 24 yaşındaki Dmytro, 20 metre uzaklıktaki Kuzey Kore birlikleriyle görsel temas kurdu ve ateş etti.

Sonraki sekiz saat boyunca, karla uyum sağlamak için beyaz kamuflaj giyen Kuzey Korelilerin karşılık vermeyi bırakmadıklarını söyledi.

Ukraynalılar, Korece emir veren belirgin bir ses duyabiliyorlardı, “Tonu zaman zaman daha da çaresizleşiyordu” dediler. Sadece bir kez, "Dur! Gitme!" diye bağıran bir Rus sesi duydular.

Savaşa katılan askerler, daha önce Kursk'ta başka Ukrayna mevzilerini ele geçiren Kuzey Kore birliklerinin, mevzideki 9 Ukraynalı özel kuvvet askeri ve dört piyadenin direnişi karşısında şaşkın göründüklerini söyledi. Ancak Kuzey Koreliler de şiddetli ve saldırgan bir şekilde savaşarak gelişmiş savaş taktikleri sergilediler.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 7

CESETLERİ İNCELEDİLER

Ukraynalı askerler Vitalii ve Volodymyr, sonunda yakalayabileceklerine inandıkları bir askeri tespit ettiler. Onu vurup yaraladılar, sonra Vitalii onu Ukrayna mevzisine sürükledi, burada bir sağlık görevlisi onu stabilize etti. Dört saat boyunca onu hayatta tuttular, ilk Kuzey Koreli savaş esirleri olmasını umdular.

Ancak Ukraynalılar o günün ilerleyen saatlerinde geri çekilirken, Kuzey Koreliler tekrar saldırdı. İnsansız hava araçları, top mermileri ve silah ateşi altında kaotik bir geri çekilme sırasında, esirleri ve Ukraynalı askerlerden biri öldürüldü. 

Askerler, cesedin yerli ve yabancı yetkililer tarafından ilgiyle incelendiğini belirterek, hem İngiliz hem de Güney Koreli yetkililerin, Kuzey Kore'nin savaş alanındaki varlığına dair DNA kanıtı bulmak için cesetten örnek aldığını söyledi.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 8

"DAHA AKILLI OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Savaşa katılan özel kuvvetler grubunun komutanı 30 yaşındaki Viktor, gruplarının o zamandan beri doğrudan Kuzey Kore askerleriyle karşılaşmadığını ancak savaş alanına nasıl "uyum sağladıklarını" görebildiklerini söyledi.

Viktor, "Daha akıllı olmaya çalışıyorlar, bir noktada koyun sürüsü gibi olmaya çalışmıyorlar" dedi.

Kuzey Kore belgelerinin ayrı bir bölümü, birliklerin savaş deneyimlerini ayrıntılı olarak kaydettiğini ve savaş alanındaki deneyimlerini yeni teknolojileri daha iyi anlamak için kullandıklarını gösteriyor. Ukrayna, Pyongyang'ın bu fırsatı Batı ile olası gelecekteki çatışmalar için pratik savaş alanı deneyimi kazanma şansı olarak değerlendirdiği konusunda uyardı.

“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor? - 9

SAVAŞI UZATAN TAKTİK

Belgelerden birinde, "Gerçek zamanlı keşif ve insansız hava aracı saldırılarının gerçekleştirildiği modern savaşta, muharebe ekiplerinin iki veya üç kişilik daha küçük birimlere dağıtılmaması, düşman insansız hava araçları ve topçularından önemli kayıplara yol açabilir" ifadeleri yer alıyor.

Belgeler ayrıca bazı Kuzey Kore birliklerinin davranışlarını eleştirel bir şekilde anlatarak, teslim olmaya çalışan bazı Ukraynalı askerleri öldürdüklerini, bunun Ukraynalıları kızdıran ve nihayetinde "savaşı uzatan" bir taktik olduğunu ortaya koydu.

Belgelerde, bazı Kuzey Kore birliklerinin, düşman saldırıları riskine rağmen yaralı askerlerini kurtarmak için defalarca koştukları ve daha fazla can kaybına neden oldukları belirtildi.

Ayrıca bazı Kuzey Kore askerlerinin "düşman kaleleri, insansız hava aracı fırlatma üsleri veya topçu mevzileri gibi kritik bilgilerin kendilerine verilmemesi ve bu nedenle savaş alanına hazırlıksız girmeleri" nedeniyle zorluk yaşadıkları belirtiliyor.

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