“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor?

"RUSLAR YARALARINI SARIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu ay yaptığı açıklamada son haftalarda 4 bin kadar Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını ve sadece iki kişinin sağ ele geçirildiğini söyledi. Her iki kişi de yaralı olarak Kiev'de gözetim altına alındı ve Zelenski, yaralıların sorgulanmakta ve tedavi edilmekte olduğunu söyledi.

Kuzey Kore saldırıları şu ana kadar Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde, Ukrayna birliklerinin geçen yılın ağustos ayından bu yana kontrol ettiği küçük bir bölgede sınırlı kaldı.

Ukraynalı birlikler, haftalar süren aralıksız saldırıların ardından son günlerde Kuzey Kore birliklerinin, Rus saldırıları devam ederken bile savaş alanında neredeyse hiç görünmediğini söylüyor.

Geçen ay Kuzey Kore birlikleriyle sekiz saat süren bir çatışmaya giren özel kuvvetler taburundaki bir başka asker olan 25 yaşındaki Vitalii, “Yaralarını sarıyorlar” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un mesajlarını içeren el yazısıyla yazılmış iki sayfa 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini taşıyor.