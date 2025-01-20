“Koyun sürüsü gibi değiller”: Acemi Kuzey Kore askerleri, Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir sınav veriyor?
Ukraynalı askerler, Rus ordusu saflarında savaşa dahil olan Kuzeey Kore birlikleri ile karşılaşma anlarını anlattı. Öldürülen Kuzey Kore askerlerinin üzerinden çıkan notlar, birliklerin ağır kayıplar verseler de yüksek motivasyonlu, organize, iyi eğitimli ve Rus piyadelerinden daha iyi donanımlı olduklarına dair bir resim çiziyor.
“Direnmek nafile.” “Teslim olun.” “Etrafınız sarıldı.”
Bu ifadeler, Ukraynalı askerlerin bu ay ölen bir Kuzey Koreli askerin üzerinden çıkardıkları yıpranmış bir kâğıt parçasının üzerine kaba Rusça çevirileriyle birlikte Korece olarak basılmıştı.
Kağıtlar, Rusya'nın yeni müttefiklerini cephede saldırıları sırasında Ukraynalı esirleri almaya nasıl hazırladığına dair dikkate değer bir fikir veriyor.
Ukraynalı askerler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın son küresel tırmanışında, son haftalarda mevzilerine saldıran binlerce Kuzey Koreli askeri daha iyi anlamak için bu tür belgeleri ve savaş alanından kurtardıkları diğer eşyaları kullanıyorlar.