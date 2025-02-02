Koyunlar ilk kez İç Anadolu’da beslenmiş: Genetik araştırma evcilleşmenin Aşıklı Höyük’te başladığını ortaya koydu
Antik DNA analizleri, koyun ve insanların 11 bin yıllık iç içe geçmiş genetik tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Trinity College ile LMU Münih ve Bavyera Eyaleti Doğa Tarihi Koleksiyonları'ndan bilim insanları, en eski koyun çoban köyü olan Türkiye'nin orta kesimindeki Aşıklı Höyük'te, 11 bin yıl önceki beslenme ve evcilleşme tarihini ortaya koydu.
Trinity College’dan genetikçiler ile LMU Münih ve Bavyera Eyaleti Doğa Tarihi Koleksiyonları'ndan (SNSB) zooarkeologların liderliğindeki uluslararası ve disiplinler arası bir araştırma ekibi, 12 bin yıl boyunca Moğolistan'dan İrlanda'ya uzanan arkeolojik kemiklerden elde edilen 118 genomu analiz ederek bu türün tarih öncesi kültürel yörüngesini deşifre etti.
Ekip, 8 bin yıl kadar önce çiftçilerin sürülerini kasıtlı olarak seçtiklerine dair kanıtlar buldu; örneğin kürk rengini kodlayan genler için.