Koyunlar ilk kez İç Anadolu’da beslenmiş: Genetik araştırma evcilleşmenin Aşıklı Höyük’te başladığını ortaya koydu

DOĞUDAN BATIYA TAŞINDILAR

Keçilerdeki benzer bir sinyalle birlikte bu, insanların başka bir hayvanın biyolojisini şekillendirdiğine dair en eski kanıt konumunda ve günümüz çiftçileri gibi ilk çobanların da hayvanlarındaki güzel ve sıra dışı olanla ilgilendiğini gösteriyor.

Özellikle, ekibin yakınında seçilim kanıtı bulduğu ana gen, “KIT” olarak bilinen ve bir dizi çiftlik hayvanında beyaz kürk rengiyle ilişkili olan bir gen olarak biliniyor.

Ayrıca o zamana kadar, Avrupa'dan ve daha doğuda İran ve Orta Asya'dan gelen en eski evcil koyun genomları birbirinden ayrılmıştı. Ancak bu ayrışma, insanların koyunları doğudaki popülasyonlardan batıya taşımasıyla uzun sürmedi.