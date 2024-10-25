Kral Charles "acı verici" kölelik tarihini kabul etti: İngiltere tazminat ödeyecek mi?

Afrika ve Karayip ülkeleri, İngiltere'nin transatlantik kölelikteki rolü için tazminat talep ederken Kral Charles bugün, İngiliz Milletler Topluluğu'nun “acı dolu” tarihini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Çoğu kökleri Britanya imparatorluğuna dayanan 56 ülkenin temsilcileri, pazartesi günü Samoa'da başlayan ve kölelik ile iklim değişikliği tehdidinin ana temalar olarak öne çıktığı İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılıyor.

Charles, zirvede yaptığı konuşmada, “İngiliz Milletler Topluluğu'nun dört bir yanındaki insanları dinlediğimde, geçmişimizin en acı verici yönlerinin nasıl yankılanmaya devam ettiğini anlıyorum” dedi.

“Bu nedenle tarihimizi anlamamız, gelecekte doğru seçimler yapabilmemiz için bize yol göstermesi açısından hayati önem taşımaktadır" diye ekledi.