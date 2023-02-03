Kral Charles Avustralya’nın yeni banknotlarında yer almayacak

Liberal Parti’ye üye bir senatör ve sadık bir monarşist olan Dean Smith, yeni banknotun Avustralya tarihinin tüm yönlerini içermesi gerektiğini belirterek, "Hem yeni Kralımızı hem de Avustralya'nın yerli mirası ve kültürünü takdir eden bir tasarım daha iyi ve daha birleştirici bir yaklaşım olacaktır.” ifadelerini kullandı.