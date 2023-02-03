Kral Charles Avustralya’nın yeni banknotlarında yer almayacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in merkez-Sol İşçi Partisi hükümeti, yeni 5 dolarlık banknotlar için 3. Charles yerine, ülkenin yerli halklarından Aborijinleri simgeleyen bir tasarımı seçti.
Avustralya Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Rezerv Bankası, 5 dolarlık banknotu İlk Avustralyalıların kültür ve tarihini onurlandıran yeni bir tasarıma sahip olacak şekilde güncellemeye karar verdi. Bu yeni tasarım, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in portresinin yerini alacak. Kral Charles'ın yüzü gelecekte basılacak olan Avustralya’nın madeni paralarında görünecek." açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, muhalefetteki Liberal Parti'nin lideri Peter Dutton, 5 dolarlık banknotlarda Kral Charles’ın yer almamasına ilişkin yaptığı yorumda, "Bu durum, sistemlerimize, toplumumuza ve kurumlarımıza yönelik yeni bir saldırıyı temsil ediyor. Sessiz çoğunluğun sürüp giden uyanık saçmalıkların çoğuna katılmadığını biliyorum, ancak bu insanlardan daha fazla şey duymalıyız." dedi.
Liberal Parti’ye üye bir senatör ve sadık bir monarşist olan Dean Smith, yeni banknotun Avustralya tarihinin tüm yönlerini içermesi gerektiğini belirterek, "Hem yeni Kralımızı hem de Avustralya'nın yerli mirası ve kültürünü takdir eden bir tasarım daha iyi ve daha birleştirici bir yaklaşım olacaktır.” ifadelerini kullandı.
Ancak Avustralya Yeşiller partisinden Lidia Thorpe, bunun Avustralya'yı "dekolonizasyona" yönelik bir adım olduğunu söyleyerek kararı alkışladığını bildirdi.
Öte yandan, Kraliçe 2. Elizabeth ilk olarak 1995 yılında tahttaki 40. yılı anısına para birimi güncellendiğinde 5 dolarlık banknotta yer aldı. Yeni değişiklik, muhtemelen İngiltere ile eski kolonisi arasındaki anayasal bağların gevşemesinin bir başka işareti olarak görülecek.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İngiltere'nin bölgeyle yakın ilişki kurmak istiyorsa Asya ve Pasifik'teki "sorunlu" geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.
Her ne kadar sembolik olsa da İngiliz hükümdarı Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık dışındaki diğer 12 İngiliz Milletler Topluluğu üyesinin de devlet başkanı sayılıyor.
Avustralyalılar, 1999'da yapılan referandumda İngiliz hükümdarının ülkenin devlet başkanı olarak kalmasını desteklemişti. Avustralya geçen yıl ülkenin "genç ve özgür" olduğu ifadesini kaldırmak için milli marşını resmi olarak değiştirmişti.