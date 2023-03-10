Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti

İngiltere Kralı 3. Charles, 2021'de ölen babasının 'Edinburgh Dükü' unvanını kardeşi Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a verdi. Prensin 59. doğum gününde verilen unvan, ömür boyu geçerli olacak.

Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 1

Buckingham Sarayı, Prens Edward'ın 59. doğum günü dolayısıyla kendisine ağabeyi Kral Charles tarafından 'Edinburgh Dükü' unvanının verildiğini açıkladı.

Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 2

Prens Edward'ın bu unvanı almasıyla eşi Sophie Rhys-Jones da "Edinburgh Düşesi" oldu.

Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 3

Açıklamada, Dük ve Düşes'in, Prens Philip döneminde başlatılan gençlere yönelik çalışmaları devam ettirecekleri belirtildi.

Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 4

4 KRALİYET AİLESİ ÜYESİNE VERİLMİŞTİ

'Edinburgh Dükü' unvanı, tarih boyunca sadece Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, Kral 3. George'un kardeşi Prens William, Kraliçe Victoria'nın ikinci oğlu Prens Alfred ve Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip olmak üzere 4 kraliyet ailesi üyesine verilmişti.

Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 5

Prens Philip, bu unvanı Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkmadan önce "Edinburgh Düşesi" unvanını kullanması dolayısıyla almıştı.

Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 6
Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 7
Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti - 8

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