Kral Charles, babasının ardından yeni 'Edinburgh Dükü'nü seçti

4 KRALİYET AİLESİ ÜYESİNE VERİLMİŞTİ

'Edinburgh Dükü' unvanı, tarih boyunca sadece Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, Kral 3. George'un kardeşi Prens William, Kraliçe Victoria'nın ikinci oğlu Prens Alfred ve Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip olmak üzere 4 kraliyet ailesi üyesine verilmişti.