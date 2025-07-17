Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları
Prens Harry ile babası Kral Charles arasında barış sağlanabileceği yönünde umutlar artarken, uzmanlar temkinli olunması gereken bazı konular olduğunu belirterek uyarıyor.
Prens Harry ve Kral Charles arasında bir süredir devam eden gerilim, Harry’nin bu yılın başında güvenlik davasını kaybettikten sonra babasıyla artık konuşmadığını itiraf etmesiyle daha da karmaşık bir hal almıştı. Ancak Mirror’a konuşan kaynaklar, Kral Charles’ın Harry ile bir araya gelmeye sıcak baktığını ileri sürdü. Bunun için ilk kural ise, Harry’nin ailesine yönelik kamuya açık eleştirilerini azaltması.