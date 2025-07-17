Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları

Dunlop, Mirror’a yaptığı açıklamada “Meghan Markle, kendisini mutlu eden şeyin ne olduğunu buldu. Bu yeni düzende Windsor Hanedanı’na saldırmak gibi bir niyeti yok. Geriye sadece bir seçenek kalıyor: uzlaşma. Peki bu tam anlamıyla ne zaman olur? Barışın çok da uzak olmadığını söyleyebilirim'' ifadelerine yer verdi.