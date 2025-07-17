Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları

Prens Harry ile babası Kral Charles arasında barış sağlanabileceği yönünde umutlar artarken, uzmanlar temkinli olunması gereken bazı konular olduğunu belirterek uyarıyor.

Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları - 1

Prens Harry ve Kral Charles arasında bir süredir devam eden gerilim, Harry’nin bu yılın başında güvenlik davasını kaybettikten sonra babasıyla artık konuşmadığını itiraf etmesiyle daha da karmaşık bir hal almıştı. Ancak Mirror’a konuşan kaynaklar, Kral Charles’ın Harry ile bir araya gelmeye sıcak baktığını ileri sürdü. Bunun için ilk kural ise, Harry’nin ailesine yönelik kamuya açık eleştirilerini azaltması.

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Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları - 2

Geçtiğimiz hafta Londra’daki Royal Over-Seas League’de, Harry’nin iletişim direktörü Meredith Maines ile Kral Charles’ın iletişim sekreteri Tobyn Andreae'nın bir araya geldiği ortaya çıktı. 

Kraliyet uzmanı ve tarihçi Dr. Tessa Dunlop'a göre, Meghan Markle’ın kendi kariyerinde ilerlemesi, Harry’yi ailesiyle barışmak için adım atmaya itti.

Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları - 3

Dunlop, Mirror’a yaptığı açıklamada “Meghan Markle, kendisini mutlu eden şeyin ne olduğunu buldu. Bu yeni düzende Windsor Hanedanı’na saldırmak gibi bir niyeti yok. Geriye sadece bir seçenek kalıyor: uzlaşma. Peki bu tam anlamıyla ne zaman olur? Barışın çok da uzak olmadığını söyleyebilirim'' ifadelerine yer verdi.

Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları - 4

Harry, tartışmalı anı kitabı Spare’da, kardeşi Prens William’ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ve Kral’ın kendi çıkarlarını önceliklendirdiğini iddia etmişti.

Kral Charles ve Prens Harry arasında neler oluyor? ''Barış yakın'' iddiaları - 5

Ses getiren diğer iddialara göre Prens William, kardeşini bu açıklamaları nedeniyle affedemiyor. William'ın, Meghan Markle'ı güvenilir bulmadığı da son günlerde basını sarsan diğer söylentiler arasında yer alıyor.

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