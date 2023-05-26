Kral Charles'ın kuzularını çaldılar

23 yaşındaki Foy, açıklamasında, "Herkes gibi hayvanlar da hayatlarını güvenli bir şekilde, sömürülmeden yaşamak istiyor. Ne yazık ki burada, Sandringham'da veya gıda sistemimizde durum böyle değil. Tam da bu yüzden bugün üç koyun kurtardık. Artık hayatlarını dolu dolu yaşayacak üç güzel kuzu." ifadelerine yer verdi.