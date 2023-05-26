Kral Charles'ın kuzularını çaldılar

İngiltere'de bir grup hayvan hakları aktivisti, Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki Appleton Çiftliği'nden kesime hazırlandığını öne sürdükleri üç kuzuyu çaldı.

Kral Charles'ın kuzularını çaldılar - 1

İngiltere'de Animal Rising adlı aktivis grup, sıra dışı bir eyleme imza attı. İngiltere Kralı Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki Appleton Çiftliği'ne giren 3 aktivist kesime hazırlandığını öne sürdükleri üç kuzuyu çaldı.

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Kral Charles'ın kuzularını çaldılar - 2

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, yaşları 23 ve 33 olan Sarah Foy, Rosa Sharkey ve Rose Patterson, "açık kurtarma" görevi dedikleri eylem kapsamında koyunları çaldıkları için gözaltına alındı.

Kral Charles'ın kuzularını çaldılar - 3

Üç aktivist iddialarına göre hayvanları kesilmeden önce Kral'ın malikanesinden kurtardıktan sonra minibüsle güvenli bir yere götürdü. Hayvan hakları savunucusu aktivistler daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Kral Charles'ın kuzularını çaldılar - 4

Teslim olmadan önce kadınlar, Sooty, Sunny ve Sammy adlarını verdikleri hayvanların fotoğraflarını ve "Kral'ın koyunlarını kurtardım" yazılı pankartlarla poz verdiler.

Kral Charles'ın kuzularını çaldılar - 5

23 yaşındaki Foy, açıklamasında, "Herkes gibi hayvanlar da hayatlarını güvenli bir şekilde, sömürülmeden yaşamak istiyor. Ne yazık ki burada, Sandringham'da veya gıda sistemimizde durum böyle değil. Tam da bu yüzden bugün üç koyun kurtardık. Artık hayatlarını dolu dolu yaşayacak üç güzel kuzu."  ifadelerine yer verdi.

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