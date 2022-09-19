Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek. Kraliçe’nin tabutu sabah ziyarete kapatılacak. İngilizler Kraliçe'ye veda etmek için kuyruklarda saatlerce beklediler. Cenazeye katılmak üzere gelen dünya liderleri de Kraliçe'nin naaşını ziyaret etti. 2. Elizabeth için ülke çapında saygı duruşunda bulunuldu.

Haberler - NTV Haber 19.09.2022 - 07:51

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 1

Bir yanda halk, Bir yandan dünya liderleri... Kraliçe 2. Elizabeth'e son görev için Londra'ya akın yaşanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 2

Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar, başkent  sokaklarında uzadıkça uzadı. Hükümet, "kapasite doldu, gelmeyin" dese de halk sokakta.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 3

Kimileri çiçek bırakıyor, kimileri de saatler süren kuyrukları beklemeye göze alarak Westminter'a Hall'e giriş yapıp Kraliçe'ye vedasını ediyor. 

Londra'dan yansıyan manzara günlerdir böyle.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 4

Cenazenin ziyarete kapanmasına saatler kala, başkent sokaklarındaki kalabalık daha da arttı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 5

Bir de liderler var. Kraliçe'nin Westminster Katedrali'ndeki resmi cenaze törenine yaklaşık 2 bin konuğun katılması bekleniyor.

Bunun 500'ünü devlet ve hükümet başkanları oluşturacak.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 6

Onlar arasında ABD Başkanı Joe Biden da var. Biden,, Westminter Hall'de liderler için ayrılan balkondan Kraliçe'nin tabutuna baktı; First Lady Jill Biden'la birlikte dua etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 7

Gün içerisinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın da aralarında olduğu çok sayıda lider taziye için Westminster Hall'e gitti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 8

ve Başbakanı Liz Truss da cenaze töreni için Londra'ya giden liderlerden bazılarını kabul etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 9

Cenaze töreni öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 10

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın üstlendiği önlemler, ülke tarihinin gördüğü en büyük güvenlik operasyonlarından biri.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 11

Güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi.

Silahlı polisler, keskin nişancılar görev başında.

Arama köpekleri, güvenlik kameraları, atlar ve helikopterler de operasyon için hazır.

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 12
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 13
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 14
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 15

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