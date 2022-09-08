Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak?

Yas döneminin sonuna kadar Buckhingham Sarayı'nda katafalka konulacak naaş, 8 günün ardından cenaze töreni için tıpkı daha önce Prenses Dıana ve diğer kraliyet üyelerinde olduğu gibi, Westminster Kilisesi'ne götürülecek.

Kilisedeki törene dünyadan pek çok liderin de katılması bekleniyor.