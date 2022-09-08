Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak?

Tam 70 yıldır İngiltere tahtında oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze hazırlıkları da yıllardır detaylı şekilde planlanıyordu. Kraliçe'nin ölümünden sonra yapılacaklar konusunda bizzat kendisinin de çalıştığı biliniyordu. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte son derece detaylı bir plan da uygulamaya konuldu.

Haberler 08.09.2022 - 17:06 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 00:52

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 1

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ile yıllardır detaylı bir şekilde planlanan protokol de yürürlüğe girdi.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 2

İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda hayatını kaybeden 2. Elizabeth'in naaşının önce trenle Edinburgh'a, daha sonra da yine İskoçya'daki Aziz Giles katedraline götürülmesi planlanıyor.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 3

Burada ailesi üyeleri naaşın başında nöbet tutacak. Ardından Kraliçe'nin naaşı Londra'ya, Buckhingham Sarayı'na götürülecek.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 4

Naaşın tren ya da uçakla Londra'ya götürülmesi olasılığı bulunuyor. Her iki şekilde de naaş, başbakanı ve kabine üyeleri tarafından karşılanacak.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 5

Yas döneminin sonuna kadar Buckhingham Sarayı'nda katafalka konulacak naaş, 8 günün ardından cenaze töreni için tıpkı daha önce Prenses Dıana ve diğer kraliyet üyelerinde olduğu gibi, Westminster Kilisesi'ne götürülecek.

Kilisedeki törene dünyadan pek çok liderin de katılması bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 6

Cenaze günü İngiltere'de borsa ve bankalar tatil edilecek.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 7

Kraliçenin ölümüyle 73 yaşındaki oğlu Charles, Kral 3. Charles adını alarak İngiltere'nin yeni hükümdarı oldu. Charles protokol gereği Londra'da yapılacak törenle resmen Kral olarak ilan edilecek.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 8

Kral Charles'ın taç giyme töreni ise Kraliçe'nin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilecek.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 9

İngiliz Marşı da değişecek. "Tanrı Kraliçe'yi korusun"sözünün yerini "Tanrı Kral'ı korusun" alacak.

Ülkede Kraliçe'nin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 10
Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? - 11

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