Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

Plan şöyle işleyecek. İngiltere hükümdarının ölümü ilk olarak Başbakan'a bildirilecek. Bunun için özel bir kod kullanılacak. O kodun "Londra köprüsü yıkıldı" olduğu belirtiliyor. Bu mesajı alan Başbakan hemen hazırlıklara başlayacak.