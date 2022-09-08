Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak?

İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth tam 70 yıldır tahtta. Bu süreyle rekor kıran kraliçe 96 yaşında. Kraliçe'nin ölümünden sonra yapılacaklar konusunda İngiltere'de son derece detaylı bir plan da uygulamaya konulacak. Kraliçe'nin ölümü "Londra köprüsü yıkıldı" koduyla ilk Başbakan'a söylenecek.

Haberler 08.09.2022 - 17:06 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 17:23

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 1

İngilizler, hatta Kraliçe'nin kendisi bile yıllardır o gün için hazırlık yapıyor. kraliçesinin cenazesi ve yas süreci titizlikle planlanıyor.

SON GELİŞMELER: KRALİÇE TIBBİ BAKIMA ALINDI

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 2

Plan şöyle işleyecek. İngiltere hükümdarının ölümü ilk olarak Başbakan'a bildirilecek. Bunun için özel bir kod kullanılacak. O kodun "Londra köprüsü yıkıldı" olduğu belirtiliyor. Bu mesajı alan Başbakan hemen hazırlıklara başlayacak.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 3

Kraliçe'nin ölümü ilan edilmeden önce sarayın çalışanlarının büyük bölümü izne çıkarılacak. Akşam saatlerinde öldüyse İngiltere halkına kötü haber sabah 8'de duyurulacak. Bu duyuruyu resmi yayın kuruluşu BBC yapacak. Tüm komedi ve eğlence programları kaldırılacak.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 4

BBC spikerleri siyah ceket ve kravatlarını hep hazırda tutuyor ve kraliçenin ölümünü nasıl anons edecekleri konusunda zaman zaman prova yapıyor.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 5

Ölümün ilanın ardından ülkede 12 günlük yas süreci başlayacak. Cenaze günü  borsa ve bankalar tatil edilecek. Ülkede yaşam neredeyse durma noktasına gelecek bunun ingiliz ekonomisine milyarlarca sterline mal olması bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 6

Kraliçe'nin naaşı ilk olarak halkın ziyaretine açılacak. Torunları naaşın başında nöbet tutacak.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 7

Cenaze töreninse  12 gün sonra düzenlenmesi planlanıyor. Tüm dünya liderleri Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törene akın edecek. genelinde de milyonlarca kişi ekran başında olacak.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 8

Törenin ardından kraliçe kendi belirlediği bir yere gömülecek. Seçenekler arasında babasının mezarının bulunduğu sen George Şepali var.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 9

Yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 10

Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'inkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek.

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? - 11

Tanrı kraliçeyi korusun sözünün yerini tanrı kralı korusun alacak. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.

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