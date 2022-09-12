Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde alışılmadık protokol: Devlet liderlerine özel uçak ve makam aracı yasağı

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda özel uçuş düzenlemeleri ve özel uçak parklarının mümkün olmadığı yabancı heyetlere aktarılacak. Mutlaka kendi özel uçaklarını kullanmak isteyen liderler ve heyetlerinden, Londra dışındaki daha az yoğunluk bulunan havalimanlarına inmeleri talep edilecek.



Ayrıca liderlerin helikopter kullanması da mümkün olmayacak. Cenaze öncesinde Londra üzerinde çok fazla uçuş olacağı için Londra merkezine gelişlerde helikopterler kullanılamayacak.