Kraliçe Elizabeth'in hayal kırıklığı

Daily Mail'de yayınlanan habere göre; Kraliçe, görkemli düğüne tanımadıkları ünlülerin davet edilmesinden rahatsız oldu. Smith, bu durumun Kraliçe için epey can sıkıcı bir konu olduğunu iddia etti.

Smith, Kraliçe’nin kuzeni olan Lady Elizabeth Anson ile yaptığı konuşmalara da atıfta bulundu. Anson, hayatının son dönemlerinde Kraliçe ile her gün telefonla görüşüyordu.



