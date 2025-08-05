Kraliçe Elizabeth'in hayal kırıklığı

Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Sally Bedell Smith, 2018 yılında dünyaevine giren Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünündeki bazı detayların, Kraliçe Elizabeth'i hayal kırıklığına uğrattığını öne sürdü.

Kraliçe Elizabeth'in hayal kırıklığı - 1

Daily Mail'de yayınlanan habere göre; Kraliçe, görkemli düğüne tanımadıkları ünlülerin davet edilmesinden rahatsız oldu. Smith, bu durumun Kraliçe için epey can sıkıcı bir konu olduğunu iddia etti.

Smith, Kraliçe’nin kuzeni olan Lady Elizabeth Anson ile yaptığı konuşmalara da atıfta bulundu. Anson, hayatının son dönemlerinde Kraliçe ile her gün telefonla görüşüyordu.

DÜNYA HABERLERİ

Kraliçe Elizabeth'in hayal kırıklığı - 2

Kraliçe'nin, Meghan ve Harry'nin doğrudan Canterbury Başpiskoposu'na giderek St. George Şapeli’nde evlenme talebinde bulunmalarını da hoş karşılamadığı ifade edildi. Kraliçe, İngiltere Kilisesi’nin başı ve "İnancın Savunucusu" olarak kendisini bu konuda dışlanmış hissetti.

Kraliçe’nin, 2018 Ekim’inde Prenses Eugenie’nin düğünü için heyecanlandığı fakat Meghan Markle’ın aynı gün hamile olduğunu duyurmasının “zamanlama açısından kaba” bulunduğu da iddialar arasındaydı. Bedell Smith, bu olayın Kraliçe’yi üzdüğünü söyledi. 

Kraliçe Elizabeth'in hayal kırıklığı - 3

Sally Bedell Smith, Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğüne birçok aile üyesini davet etmediğini, bunun yerine aileye uzak isimlerin organizasyona çağrıldığını belirtti.

Smith, “Meghan ve Harry, bazı kuzenleri direkt listeden çıkardı ve yerlerine rastgele insanların isimlerini ekledi. Bu da Kraliçe için başka bir hayal kırıklığıydı” dedi.

Kraliçe Elizabeth'in hayal kırıklığı - 4

Kraliçe’nin başlangıçta Meghan hakkında olumlu bir izlenime sahip olduğunu belirten Smith, Meghan’ın sonradan baskın bir tavır takınmasının Kraliçe'yi rahatsız ettiğini öne sürdü.

Meghan Markle'ın bu evliliği planlı olarak gerçekleştirdiğini düşünen Elizabeth, Harry'nin zayıf karakterli olduğunu ve  Meghan’ın zekası karşısında etkisiz kaldığını düşünüyordu.

Meghan Markle ve Prens Harry'den iddialara dair herhangi bir açıklama gelmedi.

DAHA FAZLA GÖSTER