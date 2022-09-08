Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak?

Tam 70 yıldır İngiltere tahtında oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze hazırlıkları da yıllardır detaylı şekilde planlanıyordu. Kraliçe'nin ölümünden sonra yapılacaklar konusunda bizzat kendisinin de çalıştığı biliniyordu. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte son derece detaylı bir plan da uygulamaya konuldu.

Haberler 08.09.2022 - 17:06 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 04:46

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 1

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ile yıllardır detaylı bir şekilde planlanan protokol de yürürlüğe girdi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 2

İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda hayatını kaybeden 2. Elizabeth'in naaşının önce trenle Edinburgh'a, daha sonra da yine İskoçya'daki Aziz Giles katedraline götürülmesi planlanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 3

Burada ailesi üyeleri naaşın başında nöbet tutacak. Ardından Kraliçe'nin naaşı Londra'ya, Buckhingham Sarayı'na götürülecek.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 4

Naaşın tren ya da uçakla Londra'ya götürülmesi olasılığı bulunuyor. Her iki şekilde de naaş, başbakanı ve kabine üyeleri tarafından karşılanacak.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 5

Yas döneminin sonuna kadar Buckhingham Sarayı'nda katafalka konulacak naaş, 8 günün ardından cenaze töreni için tıpkı daha önce Prenses Dıana ve diğer kraliyet üyelerinde olduğu gibi, Westminster Kilisesi'ne götürülecek.

Kilisedeki törene dünyadan pek çok liderin de katılması bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 6

Cenaze günü İngiltere'de borsa ve bankalar tatil edilecek.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 7

Kraliçenin ölümüyle 73 yaşındaki oğlu Charles, Kral 3. Charles adını alarak İngiltere'nin yeni hükümdarı oldu. Charles protokol gereği Londra'da yapılacak törenle resmen Kral olarak ilan edilecek.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 8

Kral Charles'ın taç giyme töreni ise Kraliçe'nin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilecek.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 9

İngiliz Marşı da değişecek. "Tanrı Kraliçe'yi korusun"sözünün yerini "Tanrı Kral'ı korusun" alacak.

Ülkede Kraliçe'nin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 10
Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 11

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