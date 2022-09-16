Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in, Avustralya halkı için sır gibi saklanan bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Kraliçe, mektubun 2085'e kadar açılmamasını istedi. İçeriğini artık bilen yok.

Haberler - NTV Haber 16.09.2022 - 08:02 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 08:05

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 1

İngiltere’de perşembe günü hayatını kaybeden, tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in 1986 yılında ’nın Sidney kentinde yazdığı mektup, ölümünden sonra gündem oldu.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 2

Sydney kentinde, Elizabeth'in büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın adını taşıyan yapı 1986'da restore edildi.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 3

Avustralya'nın Sydney kentinde, Elizabeth'in büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın adını taşıyan yapı 1986'da restore edildi.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 4

Kraliçe, dönemin belediye başkanına bir mektup gönderdi.

Sydney halkına hitaben yazılan mektubun 2085'ten önce açılıp okunmamasını istedi.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 5

Mektup o gün bugündür bir cam fanusun içinde, binanın halka açık olmayan bir yerinde muhafaza ediliyor.

Mektubun içeriğini, yakın çalışanlarından da bilen yok.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 6

Kraliçe'nin mektupla birlikte Sydney Belediye Başkanı'na gönderdiği notta, "2085 yılının sizin uygun gördüğünüz gününde lütfen bu zarfı açın ve mesajımı Sydney halkına iletin" yazıyor.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 7

21 Nisan 1926 yılında doğan ve 70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, aylarca süren sağlık sorunlarının ardından 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata sözlerini yumdu.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 8

Kraliçenin cenazesi, 19 Eylül Pazartesi günü Londra'da olacak.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 9

Kraliçe'nin ölümü başta İngiltere olmak üzere tüm İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkeleri derin bir yasa boğdu.

Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup: 2085 yılında açılacak - 10

On binlerce insan İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın etrafına çiçekler bıraktı.

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