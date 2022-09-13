Kraliçenin cenaze masrafı ve kralın taç giyme töreninin maliyeti 128 milyon TL

Metropolitan Polisi'nin 2002 yılındaki asayiş olaylarının maliyetine ilişkin bir raporuna göre, ölüm gününden Kraliçe'nin annesinin cenazesine kadar geçen sürede 11 bin 887 polis personeli ve 1306 sivil personel görevlendirildi. Bu rakamlar son törenlerin maliyetinin tahminini kolaylaştırıyor. Gazetenin haberine göre, bir kaynak bu iki törenin maliyetinin 6 milyon pound, yani 128 milyon TL olabileceğini söyledi.