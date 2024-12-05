Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler!
Daha önce Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken ünlü İngiliz medyum Deborah Davies'in 2025 yılı için yaptığı kehanetler gündem oldu. Davies’e göre 2025 yılında uzaylılar artık gizlenmeyecek ve insanlıkla temas kuracak.
DÖNÜM NOKTASI OLACAK
Daha önce yaptığı kehanetlerle gündem olan İngiliz medyum Deborah Davies 2025 yılı için yeni kehanetlerde bulundu. Davies , 2025’in dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı.