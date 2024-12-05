Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler!

Daha önce Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken ünlü İngiliz medyum Deborah Davies'in 2025 yılı için yaptığı kehanetler gündem oldu. Davies’e göre 2025 yılında uzaylılar artık gizlenmeyecek ve insanlıkla temas kuracak.

Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler! - 1

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Daha önce yaptığı kehanetlerle gündem olan İngiliz medyum Deborah Davies 2025 yılı için yeni kehanetlerde bulundu. Davies , 2025’in dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler! - 2

"FİZİKSEL TEMAS KURACAKLAR"

Daily Star’a konuşan medyum, uzaylıların fiziksel temas kurmaya başlayacağını ve Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) görülme oranının artacağını iddia etti.

Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler! - 3

"BÜYÜK TEHDİTLERDEN KORUYACAKLAR"

Davies, uzaylıların zarar vermek değil, insanlığa yardımcı olmak için geleceğini belirtti. “İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak kötü niyetleri yok” diyen Davies, dünya dışı varlıkların insanlığı iklim değişikliği gibi büyük tehditlerden korumak isteyeceğini ifade etti.

Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler! - 4

"UAP GÖZLEMLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR"

Medyum, 2025 yılında gökyüzünde daha fazla UFO veya UAP gözlemi olacağını söyledi: “Uzaylıların varlığı artık inkâr edilemeyecek.

Özellikle yılın sonlarına doğru fiziksel temaslarda büyük bir artış yaşanacak.”

Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler! - 5

Uzaylıların, geçmişte insan medeniyetinin inşasında rol oynadığını öne süren Davies, benzer bir desteği yeniden göreceğimizi savundu: “Gezegenimizin yok olmaması için bize rehberlik edecekler.”

Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler! - 6

Davies, uzaylıların dostça niyetlerle geldiğini ve bu temasların insanlığın kaderini değiştirebileceğini ifade etti: “Uzaylılar, insanlığın evrenle olan bağını yeniden tanımlayacak ve bu temas, tarih boyunca unutulmayacak.”

Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler! - 7

Davies, daha önce Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını doğru tahmin etmişti. Bu öngörüsüyle dikkat çeken medyumun yeni kehanetlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor. 

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