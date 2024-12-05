Kraliçenin ölümünü bilen medyumdan 2025 kehaneti: İnsanlığı kurtarmak için gelecekler!

"BÜYÜK TEHDİTLERDEN KORUYACAKLAR"

Davies, uzaylıların zarar vermek değil, insanlığa yardımcı olmak için geleceğini belirtti. “İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak kötü niyetleri yok” diyen Davies, dünya dışı varlıkların insanlığı iklim değişikliği gibi büyük tehditlerden korumak isteyeceğini ifade etti.