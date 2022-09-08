Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar

Kral Charles: Sevgili annemin ölümü benim için çok üzücü bir andır. Kraliçe'nin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek. Yas ve değişim döneminde ailem ve ben, Kraliçe'ye duyulan sevgi ve saygı ile avunacağız.