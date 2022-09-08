Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası dünya liderleri peş peşe mesajlar yayınladı.

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 21:52

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 1

Kral Charles: Sevgili annemin ölümü benim için çok üzücü bir andır. Kraliçe'nin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek. Yas ve değişim döneminde ailem ve ben, Kraliçe'ye duyulan sevgi ve saygı ile avunacağız.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 2

Joe Biden: Kraliçe bir hükümdardan çok daha fazlasıydı, bir dönemi tanımladı. Kral Charles liderliğindeki britanya ile yakın dostluğumuzu sürdüreceğiz.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 3

Beyaz Saray: Düşüncelerimiz ve yüreğimiz Kraliçe'nin ailesi ve halkının yanında.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 4

Kanada Başbakanı Trudeau: Kraliçe dünyada en sevdiğim insanlardan biriydi onu çok özleyeceğim.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 5

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Ukrayna halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyorum.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 6

İtalya Başbakanı Draghi: Son 70 yılda dünya tarihindeki büyük oyunculardan biriydi.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 7

Boris Johnson: Herkes çok derin ve kişisel bir kayıp hissi yaşıyor, belki beklediğimizden bile fazla.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 8

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Ürdün majesteleri 2. Elizabeth için yas tutuyor.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 9

İsrail Başbakanı Yair Lapid: İsrail halkı adına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Kraliçe ardında benzersiz bir liderlik ve hizmet mirası bıraktı.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 10

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Modern dünyada kalıcı değerlerin kıymetini gösteren bir liderdi.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 11

Almanya Başbakanı Scholz: Kraliçe'nin yasını tutuyoruz, o'nu ve harika espri anlayışını özleyeceğiz.

Kraliçe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar - 12

Hollanda Kralı Willem-Alexander: Kraliçe'yi derin bir saygı ve sevgi ile hatırlayacağız, uzun yaşamını Britanya halkına hizmete adadı.

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