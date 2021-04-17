Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için corona virüs tedbirleri altında düzenlenen cenaze töreni düzenlendi. Prens Philip'in tabutu, St. George Şapeli'ne tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover ile getirildi.

ntv.com.tr 17.04.2021 - 17:50 | Son Güncelleme : 17.04.2021 - 18:27

Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 1
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip defnedildi.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 2
Prens Philip için Kraliyet ailesinin resmi konutlarından olan Windsor Kalesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 3
Başkent Londra'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan kaledeki tören, 14.40'ta (TSİ 16.40) başladı.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 4
Cenaze aracına Prens Phillip'in çocukları Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleri eşlik etti.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 5
Prens William ile Kraliyet'teki görevlerinden ayrılan ve ailesiyle sorunları bulunduğu ifade edilen Prens Harry'nin arasında Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips'in yürüdüğü görüldü.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 6
Kraliyet ailesinin erkek üyelerinden askeri üniforma yerine sivil kıyafetler giymeleri istendi.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 7
Muhafız alayı ve bazı komutanların en önde bulunduğu korteji, Kraliçe 2. Elizabeth bir otomobille takip etti.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 8
Cenaze aracı, saat 14.53'te Prens Philip'in defnedileceği Saint George Şapeli'ne vardı. Tabutun üzerine Prens Philip'in donanma şapkası ve törenlerde kullanılan donanma subayı kılıcı konuldu.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 9
Şapeldeki dini tören 15.00'da başlarken yeni tip corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları gereği içeri sadece 30 kişi alındı.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 10
Başbakan Boris Johnson da yerini bir Kraliyet ailesi üyesine verebilmek için törene katılmadı.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 11
Kraliçe'nin tek başına oturduğu törende Prens Phillip'in 3 Alman akrabası da yer aldı.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 12
Törende saygı duruşunda bulunuldu, top atışları yapıldı. Prens Phillip'in cenazesinin 15.45'te şapelde defnedilmesiyle tören sona erdi.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 13
Kraliyet ailesinin talebine rağmen bazı kişilerin cenaze töreni için Windsor Kalesi'ne geldiği görüldü.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 14
Prens Phillip, 9 Nisan'da 99 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 15
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 16
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 17
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 18
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 19
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 20
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 21
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 22
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 23
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 24
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 25
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 26
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 27
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 28
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 29
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 30
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 31
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 32
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 33
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 34
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 35
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 36
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 37
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 38
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 39
Kraliyet ailesi Prens Philip'i uğurladı - 40

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