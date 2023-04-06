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Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili

İngiltere Kralı 3. Charles ve merhum Kraliçe 2. Elizabeth, karlarının kamuya verilip verilmemesi gerektiği konusunda yüzyıllardır süren bir tartışmanın merkezinde yer alan iki arazi ve gayrimenkullerden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti. Kraliyet Ailesi, kurumlar vergisi veya kazanç vergisi ödemiyor. Söz konusu durum, İngiltere halkının vergileriyle her yıl 86 milyon sterlin ödenen Kraliyet Ailesi'ne tepkiye yol açarken, milletvekilleri bu paranın hazineye aktarılmasını istedi.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 1

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yürütülen bir araştırma, Lancaster ve Cornwall dükalıklarının gelirlerinin doğrudan Kraliyet Ailesi'nin cebine gittiğini ortaya çıkardı.  

DÜNYA HABERLERİ

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 2

VERGİ ÖDEMİYORLAR

Lancaster ve Cornwall dükalıkları, profesyonelce işletilen emlak imparatorlukları olarak faaliyet gösteriyor. Dükalıklari tarım arazileri, oteller, Orta Çağ kaleleri, ofisler, mağazalar ve Londra'nın lüks emlak piyasasının bazılarını yöneten geniş bir yatırım portföyüne sahip. Ancak, bu dükalıklar şirket vergisi veya sermaye kazancı vergisi ödemiyorlar.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 3

The Guardian'ın haberine göre, Parlamento ve devlet arşivlerinde tutulan dükalık hesapları, 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı boyunca elde ettikleri gelirdeki büyük artışa ilişkin bilgi veriyor. Buna göre,  Kraliçe ve onun ilk doğan oğlu Kral Charles Cornwall Dükü sıfatıyla, dükalıların artan gelirlerinden yararlandı.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 4

Geçen yıl iki dükalığın toplam geliri 41,8 milyon sterline ulaştı. The Guardian enflasyon ayarlaması yapıldığında, 2. Elizabeth ve Kral Charles’ın 1,2 milyar sterlinlik geliri bu iki dükalıktan geldi.  

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 5

Lancaster Dükalığı'ndan elde edilen karlar, İngiltere'nin kuzeyi ve Midlands bölgesinde bulunan 18 bin 481 hektarlık  arazi topraklarından oluşuyor ve gelir otomatik olarak tahtta kim oturuyorsa ona aktarılıyor. Mülkün kendisi 652 milyon sterlin değerinde.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 6

Cornwall Dükalığı ise çoğunlukla İngiltere'nin güneybatısındaki 52 bin 450 hektarlık araziyi kapsıyor  ve 1 milyardan fazla sterlinlik değere sahip. 2013 yılında kabul edilen yasayla kraliyet tahtına eşitlik getirilmesi hedeflenmiş olsa da Cornwall Dükalığı bu hedefe henüz ulaşamadı. Dükalığın karları hala sadece tahtın erkek varisi için aktarılıyor.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 7

PRENS WİLLİAM'A YILLIK 20 MİLYON STERLİN

Geçtiğimiz yıl 74 yaşındaki Charles kral olduğunda, Cornwall Dükü ünvanı  40 yaşındaki oğlu Prens William'a geçti. Böylece Prens William milyarderler arasına katılarak İngiltere'nin en büyük toprak sahiplerinden biri oldu. Prens William’ın Cornwall Dükalığı’ndan yılda en az 20 milyon sterlin kazanacağı tahmin ediliyor. 

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 8

MİLLETVEKİLLERİ DÜKALIK GELİRLERİNİN HAZİNEYE AKTARILMASINI İSTİYOR

Diğer taraftan, Kraliyet Ailesinin Lancaster ve Cornwall dükalıklarından gelen gelirlerine dair talebi, ülke Orta Çağ feodal düzenine ayrılmışken yayınlanan eskimiş şartnamelere dayanıyor. Ancak, İngiltere’de parlamentarizmin ortaya çıkışından bu yana, milletvekilleri düzenlemenin tartışılması ve dükalık gelirlerinin hazinede toplanması çağrısında bulundu.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 9

İNGİLİZ HALKINA YILDA 86 MİLYON STERLİNE MAL OLUYORLAR

Kraliyet Ailesi, dükalıklardan gelen gelirlerinin "özel" olduğunu ve hükümetin bunu resmi masraflarını karşılamak için aldığı yıllık ödeme olan “souvereign grant”tan tamamen ayrı bir şekilde ele aldığını iddia ediyor. Ancak, hükümetin Kraliyet Ailesi’ne desteği vergi mükelleflerine yılda 86 milyon sterline mal oluyor.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 10

Buckingham Sarayı, dükalıklardan gelen gelirle ilgili yorum yapmayı reddetti ve bunları "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 11

Saray her iki dükalıktan gelen gelirinin büyük ölçüde Kraliyet Ailesi'nin resmi görevleri, kamu çalışmaları veya hayırsever amaçlar için harcandığını belirtti.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 12

Ancak Kraliyet Aiilesi, mülklerden gelen paraların nasıl harcandığına dair detaylı bir hesap belgesi sunmadı ve bunları "özel finansal düzenlemeler" olarak tanımlandı.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 13

Kral  Charles, son yıllarda dükalık gelirlerinin yüzde 49 ila 51'inin kamu ve hayırsever faaliyetler için harcandığını rapor etti. Fakat, Charles Prens olduğu dönemde dükalık  gelirlerinin büyük bir kısmı özel olarak harcadı.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 14

CİNSEL TACİZ DAVASI İÇİN KULLANILDIĞI İDDİALAR ARASINDA

Ayrıca 2. Elizabeth’in Lancaster Dükalığı'nın 9 milyon sterlinlik gelirini, Prens Andrew'a Virginia Giuffre tarafından açılan cinsel saldırı davasını örtbas etmek için kullanıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili - 15
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