Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti: Halk tepkili

İNGİLİZ HALKINA YILDA 86 MİLYON STERLİNE MAL OLUYORLAR

Kraliyet Ailesi, dükalıklardan gelen gelirlerinin "özel" olduğunu ve hükümetin bunu resmi masraflarını karşılamak için aldığı yıllık ödeme olan “souvereign grant”tan tamamen ayrı bir şekilde ele aldığını iddia ediyor. Ancak, hükümetin Kraliyet Ailesi’ne desteği vergi mükelleflerine yılda 86 milyon sterline mal oluyor.