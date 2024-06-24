Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha

İngiltere'de Kraliyet ailesi üyelerinin sağlıklarıyla ilgili kötü haberlere bir yenisi daha eklendi. İngiltere Kralı 3. Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser teşhisi konmasının ardından Prenses Anne de hastaneye kaldırıldı. Prenses Anne'nin, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha - 1

İngiliz Kraliyet ailesinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı. Bir kötü haber de Kral Charles'ın kardeşi Prenses Anne'den geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha - 2

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre 73 yaşındaki Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.

Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha - 3

Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.

Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha - 4

Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.

Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha - 5

Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER