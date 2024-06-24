Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha

İngiliz Kraliyet ailesinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı. Bir kötü haber de Kral Charles'ın kardeşi Prenses Anne'den geldi.