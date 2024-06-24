Kraliyet ailesinde kara bulutlar! Kral Charles ve Kate Middleton'ın ardından bir kötü haber daha
İngiltere'de Kraliyet ailesi üyelerinin sağlıklarıyla ilgili kötü haberlere bir yenisi daha eklendi. İngiltere Kralı 3. Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser teşhisi konmasının ardından Prenses Anne de hastaneye kaldırıldı. Prenses Anne'nin, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İngiliz Kraliyet ailesinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı. Bir kötü haber de Kral Charles'ın kardeşi Prenses Anne'den geldi.