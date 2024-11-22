Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır!
Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla, İngiltere Kraliyet ailesinin ikametgahı Windsor Sarayı'nda Noel süslemeleri yapıldı. Yüz yıllık Kraliçe Mary bebek evinin yanı sıra, 1920'li yılların modasına uygun olarak süslenmiş 3 binden fazla ışık ve yüzlerce süsle bezenmiş yılbaşı ağacı da dikkat çekti. Bölgedeki bir parktan alınan canlı ağacın, yılbaşı sonrasında yine aynı bölgeye dikileceği ifade edildi.
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin ikametgahı Windsor Sarayı, yaklaşan yılbaşı için göz alıcı süslemelerle donatıldı.