Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır!

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla, İngiltere Kraliyet ailesinin ikametgahı Windsor Sarayı'nda Noel süslemeleri yapıldı. Yüz yıllık Kraliçe Mary bebek evinin yanı sıra, 1920'li yılların modasına uygun olarak süslenmiş 3 binden fazla ışık ve yüzlerce süsle bezenmiş yılbaşı ağacı da dikkat çekti. Bölgedeki bir parktan alınan canlı ağacın, yılbaşı sonrasında yine aynı bölgeye dikileceği ifade edildi.

Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 1

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin ikametgahı Windsor Sarayı, yaklaşan yılbaşı için göz alıcı süslemelerle donatıldı.

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Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 2

Sarayda, yüz yıllık Kraliçe Mary bebek evi de sergileniyor.

Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 3

1920'lerin modasına uygun olarak dekore edilen 3 binden fazla ışık ve yüzlerce süs ile bezeli dev yılbaşı ağacı da büyük ilgi görüyor.

Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 4

Bölgedeki bir parktan alınan canlı yılbaşı ağacının, yıl sonrasında tekrar aynı bölgeye dikileceği belirtildi.

Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 5

Windsor Sarayı'nın her yılki geleneksel yılbaşı süslemeleri, kraliyet ailesinin Noel kutlamaları için zarif bir atmosfer oluşturuyor.

Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 6
Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 7
Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 8
Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 9
Kraliyet ailesinin yılbaşı hazırlıkları başladı: Dev Noel ağacı hazır! - 10
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