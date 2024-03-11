Kraliyet fotoğrafında "manipülasyon"
iddiaları: Ajanslar fotoğrafları kaldırdı
İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından iki aydır sessizliğe gömülmüştü. Prensesin, ocak ayından beri yayınladığı ilk fotoğraf "manipülasyon" iddiaları ile Uluslararası haber ajansları tarafından kaldırıldı.
Ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan bu yana kamuoyu karşısına çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın Ulusal anneler günü paylaşımı tartuşmalara yol açtı.
Kraliyet Ailesi'nin Pazar günü yayınladığı, Kate Middleton ve üç çocuğunun fotoğraflandığı Anneler Günü fotoğrafı "manipülasyon" endişesiyle aralarında Reuters, Associated Press, Getty gibi büyük ajansların bulunduğu uluslarası ajanslar tarafından kaldırıldı.