İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in karnından ameliyat olduğu açıklanmıştı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Kate’in ameliyatının planlı olduğu ve başarılı geçtiği aktarılarak, Prenses Kate’in yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.