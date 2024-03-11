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Kraliyet fotoğrafında "manipülasyon"
iddiaları: Ajanslar fotoğrafları kaldırdı

İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından iki aydır sessizliğe gömülmüştü. Prensesin, ocak ayından beri yayınladığı ilk fotoğraf "manipülasyon" iddiaları ile Uluslararası haber ajansları tarafından kaldırıldı.

Kraliyet fotoğrafında "manipülasyon" iddiaları: Ajanslar fotoğrafları kaldırdı - 1

Ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan bu yana  kamuoyu karşısına çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın Ulusal anneler günü paylaşımı tartuşmalara yol açtı.

Kraliyet Ailesi'nin Pazar günü yayınladığı, Kate Middleton ve üç çocuğunun fotoğraflandığı Anneler Günü fotoğrafı "manipülasyon" endişesiyle aralarında Reuters, Associated Press, Getty gibi büyük ajansların bulunduğu uluslarası ajanslar tarafından kaldırıldı. 

DÜNYA HABERLERİ

Kraliyet fotoğrafında "manipülasyon" iddiaları: Ajanslar fotoğrafları kaldırdı - 2

Fotoğrafları sistemlerinden silen ajanslar  abonelere bilgi notu geçti.

AP tarafından yayınlanan bir bilgi notunda  "Daha yakından incelediğimizde  fotoğrafın üzerinde oynamış gibi göründüğünü fark etti" ifadeleri yer aldı. 

Kraliyet fotoğrafında "manipülasyon" iddiaları: Ajanslar fotoğrafları kaldırdı - 3

Fotoğraf ajansları, Prens William tarafından çekilen fotoğrafta Kate Middleton, Prens George , Prenses Charlotte ve Prens Louis'nin fotoğraflarının orijinallerinin değiştirildiğine inandığını söyledi.

Kraliyet fotoğrafında "manipülasyon" iddiaları: Ajanslar fotoğrafları kaldırdı - 4

Kraliyet fotoğrafı paylaşımından sonra, sosyal medya kullanıcıları, fotoğraftaki detaylara dikkat çekti. 

Charlotte'un kollarının bir kısmının eksik olduğu, Middleton'ın evlilik yüzüğü takmadığı ve prensesin kollarının Charlotte ve Louis'in etrafına sarılabilecek kadar uzun göründüğünü söyleyerek  görüntülerde tutarsızlık olduğunu farkettiler. 

Kraliyet fotoğrafında "manipülasyon" iddiaları: Ajanslar fotoğrafları kaldırdı - 5

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in karnından ameliyat olduğu açıklanmıştı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Kate’in ameliyatının planlı olduğu ve başarılı geçtiği aktarılarak, Prenses Kate’in yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.

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